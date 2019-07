Tomando el pulso a las bancadas

Por: Pamela Palacios

Jorge del Castillo - Partido Aprista

“El 2001 fue una excepción”

Considero que lo propuesto por el presidente, Martín Vizcarra, es una maniobra inconstitucional, porque la Constitución establece un periodo de cinco años.

Hoy no puede tomarse como precedente lo que pasó en el 2001, porque esa fue una excepción. Si se toma como referente ese contexto, se agravaría la situación económica del país. Además, los proyectos de desarrollo económico se estancarían. El Gobierno está dejando de lado los proyectos de reforma política que ellos mismos defendieron.

Alberto Quintanilla - Nuevo Perú

“No han estado a la altura”

En Nuevo Perú estamos de acuerdo con el adelanto de elecciones planteado por el mandatario, Martín Vizcarra, porque ni el Congreso ni el Ejecutivo han estado a la altura de las necesidades del país.

Sin embargo, debemos decir que el Gobierno no tiene una propuesta de construcción de una economía nacional; mientras que el Congreso no lo ha dejado gobernar.

Si es que no nos ponemos de acuerdo en un mecanismo de renovación democrática, puede producirse un desorden económico en el país.

PUEDES VER Fujimorista Salazar afirma que adelanto de elecciones en el 2000 fue porque había terrorismo

Luis Iberico - Alianza para el Progreso

“Lo dejó con la mano extendida”

Personalmente, creo que es un recurso político absolutamente innecesario y perjudicial.

Ha preferido obviar el diálogo con el presidente del Congreso. Lo dejó con la mano extendida y optó por el desconcierto e inestabilidad. Estoy seguro de que nos conducirá a la recesión. Debió poner al Perú por encima de sus cálculos políticos.

Sin embargo, hay que actuar con serenidad y buscar una salida ordenada a este conflicto y recordarles a muchos opinólogos que los aplausos de hoy son la condena de mañana.

PUEDES VER Garcia Belaunde afirma que lo mejor es adelantar las elecciones al 2020

Armando Villanueva - Acción Popular

“No ha sido consultada con Aráoz”

Nosotros creemos que la propuesta del presidente Vizcarra no podría hacerse efectiva si es que el presidente y la vicepresidenta no renuncian. Así, se declara la vacancia y asume el presidente del Congreso y se viabiliza la convocatoria a elecciones generales.

Nos preocupa que esta decisión haya sido personal porque, al parecer, no ha sido consultada ni consentida por Mercedes Aráoz y me imagino, mucho menos, con sus ministros.

Es una situación que será evaluada en los siguientes días.

PUEDES VER Del Castillo buscaría anular proyecto de adelanto de elecciones con solicitud

Marco Arana - Frente Amplio

“Debe hacer cuestión de confianza”

Es central que el Ejecutivo no ceda en las amenazas en la lucha contra la corrupción, representada en la mayoría congresal, cuando encubre y entorpece el avance de la justicia, como sucedió en el reiterado blindaje al fiscal Chávarry o cuando se resiste a modificar la reforma política referida a la inmunidad parlamentaria.

El pedido de adelanto de elecciones generales tiene que ver con todo este escenario.

El presidente debe hacer cuestión de confianza sobre el proyecto de adelanto de elecciones.

PUEDES VER Martín Vizcarra no postulará a la presidencia si se aprueban nuevas elecciones

Alberto de Belaunde - Bancada Liberal

“Es la mejor solución a la crisis”

Creo que el pedido de adelanto de elecciones generales es la mejor solución institucional que se puede enfrentar a la actual crisis.

Es una salida que se da dentro de la Constitución y eso, mirando la historia republicana del país, no es poca cosa. Estamos acostumbrados a que los conflictos de poder se solucionen de manera poco democrática.

Acá es al revés, está siendo profundamente democrática, presentando un proyecto de reforma constitucional, para buscar una salida.

PUEDES VER Bancadas de izquierda consideran que fujimorismo no debe presidir Constitución

Maritza García - Cambio 21

“Hay que buscar un consenso”

Particularmente, considero que la única forma de salir de esta crisis es escuchar la voz del pueblo, llegar a un consenso sin que se afecte la Constitución Política.

Hay causales que han impedido en el Congreso el trabajo conjunto para una agenda país, el progreso social y económico. Pero hay que escuchar cuáles serán las causales que están contenidas en el proyecto que hoy presentarán al Legislativo para tomar una posición.

También se debe tener presente el derrotero de la nueva Mesa Directiva.

PUEDES VER Claves de la propuesta de adelanto de elecciones generales 2020

Carlos Tubino - Fuerza Popular

“Vizcarra ha debido renunciar”

El presidente Martín Vizcarra ha debido renunciar, coordinadamente, con la vicepresidenta Mercedes Aráoz y luego el titular del Congreso, Pedro Olaechea, asumir la presidencia para llamar a elecciones generales y así nos vamos todos.

Lo que ha hecho, al pedir el recorte de los mandatos presidencial y congresal, es precipitar el daño económico del país.

Estamos en una situación de incertidumbre política que afectará las inversiones y el crecimiento económico del Perú.

Pedro Olaechea - Acción Republicana

“No tengo problema de irme”

No nos estamos aferrando a ningún puesto, pero hemos recibido algo y hemos jurado defenderlo.

He recibido y he jurado con la Constitución. No tengo ningún problema en irme y creo que la mayoría del Congreso tampoco, pero vamos a dejar aquello que nos entregaron.

Hay hasta cinco o seis variantes de lo que puede suceder. No soy el ‘reyecito’ del Congreso. Vamos a instalar el Consejo Directivo. Hay una opinión legal, vamos a discutirla, se va a votar y se tomará una decisión.

Juan Sheput - Bancada Contigo

“Es una decisión reactiva”

El pedido de adelanto de elecciones generales propuesto por el mandatario Martín Vizcarra es una decisión irreflexiva y reactiva, y ante ella hay que salir rápido.

Planteo que se realicen dos legislaturas ordinarias: para aprobar el proyecto de ley de reforma constitucional y para evitar el referéndum, porque considero que es una medida que simplifica el debate a extremos emocionales.

El presidente ha cometido un acto irresponsable, condenando al país a una inestabilidad económica, política y social.

PUEDES VER Elecciones del 2020 en manos del Congreso

Carlos Bruce - Peruanos por el Kambio

“Es una alternativa política”

Es una decisión que afecta a su gobierno y al Congreso. No es cuestión de acusar solo a un sector.

Traerá inestabilidad y la retracción de nuestra economía.

Hubiese preferido una solución que implique el diálogo con todos los sectores políticos y que no hubo con su bancada Peruanos por el Kambio (PPK). Él nunca ha dialogado con PPK, solo ha sido con el premier. Nunca supimos de su decisión.

No creo que sea inconstitucional. Es una alternativa política. Recién la evaluaremos.

PUEDES VER Mancomunidades regionales respaldan adelanto de elecciones

Glider Ushñahua H. - Unidos por la República

“Aceptamos el recorte del mandato”

Estamos a la expectativa de la fundamentación del proyecto de ley de adelanto de elecciones para pronunciarnos como bancada.

En forma personal, y en eso coincido con varios de mis colegas de bancada, es que hemos sido elegidos para un mandato de 5 años; pero si el pueblo pide que este sea recortado porque Fuerza Popular y el Apra no colaboran en el diálogo, lo acepto. Los congresistas y autoridades nos debemos a la población, al país, al bienestar general, y no a intereses personales o de partidos.