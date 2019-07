García Belaunde: "Instalación de comisiones para adelanto de elecciones demorará 15 días”

El congresista Víctor Andrés García Belaunde anunció que las comisiones parlamentarias encargadas de revisar la propuesta del Ejecutivo para que las elecciones generales se adelanten al 2020 y ya no se realicen en el 2021 se instalarán en aproximadamente 15 días en el Congreso.

“Eso significa que habrá cambios en las presidencias de comisiones, las comisiones deben instalarse por lo menos en dos semanas”, dijo a RPP.

García Belaunde calculó que la reforma constitucional planteada desde el Ejecutivo para el adelanto de elecciones se vería entre agosto y setiembre. “El propio ministro de Justicia ha dicho que se verá entre agosto y setiembre, ellos mismos han calculado que es así, no siempre es fácil”, expresó.

Cabe señalar que el mensaje a la nación, Martín Vizcarra recordó que en su Gobierno cuando ha visitado diversos lugares del país siempre le han pedido que cierre el Congreso, por lo que optó por señalar que los parlamentarios debían de retirarse antes del 2021, sin importar si él también se tiene que ir.

"Propongo una salida a esta crisis institucional, presento al Congreso una reforma constitucional de adelante de elecciones que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020″, dijo Martín Vizcarra el 28 de julio.

“En esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. La voz del pueblo tiene que ser escuchada por eso esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum”, añadió.

Por su parte, Mercedes Aráoz ha señalado a El Comercio que ella no estuvo enterada del anuncio de Martín Vizcarra hasta que lo escuchó en el Congreso y consideró que el mandatario debió de haberlo comentado con ella antes para que esta le dé su opinión. “Creo que me tocaba darle, por lo menos, la mirada [al anuncio de adelantar elecciones]. De repente no podíamos estar de acuerdo, pero sí darle la mirada”, expresó.