AAR sobre Vizcarra y Aráoz: “Hay una mala relación entre ambos, la cual es antigua"

El periodista se refirió a las declaraciones de la vicepresidente Mercedes Aráoz, quien dijo estar sorprendida por la medida anuncia por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y afirmó que se enteró de primera mano durante el mensaje a la Nación.

“La vicepresidente está molesta porque (Vizcarra) no le contó. Yo creo que es un error del presidente no haberlo hecho teniendo en cuenta que la decisión que pueda tomar la señora Aráoz es importante (…) Ahora de repente el presidente Vizcarra no confía en Aráoz”, manifestó.

PUEDES VER Proyecto de adelanto de elecciones no excluirá a la reforma política

Además, el conductor de RTV resaltó que la vicepresidenta ha precisado que está en desacuerdo con el adelanto de elecciones al año 2020, pues, según Aráoz, el pueblo ha elegido a sus autoridades para que gobiernen hasta el 2021.

Asimismo, la también congresista negó que la existencia de algún desplante a Martín Vizcarra durante la Gran Parada Militar. Por otro lado, no descartó asumir el cargo si el presidente de la República decide renunciar.

“Hay una mala relación entre ambos, la cual es antigua (…) Ella no es parte del círculo íntimo de decisiones en el Gobierno que parece que la señora Aráoz quisiera tener ”, detalló.

Para Álvarez Rodrich, no es conveniente que Mercedes Aráoz reemplace a Martín Vizcarra, ya que la opinión pública arremetería contra ella, pues lo que se está pidiendo es un nuevo comienzo en ambos poderes del Estado.

“Si ella cree que le conviene eso (asumir el cargo) estaría haciendo un pésimo cálculo político”, añadió.