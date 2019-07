Entrevista a Alberto Quintanilla en Sigrid.pe

Alberto Quintanilla sostuvo que el anuncio de adelantar las elecciones al año 2020 es un acto de realismo por parte del presidente de la República, Martín Vizcarra. Además, precisó que la propuesta será un nuevo comienzo para añadir nuevas reglas al terreno político.

“Estamos de acuerdo (con la medida) porque nos llevará a una renovación de la política”, comentó.

Asimismo, añadió que el pronunciamiento del Congreso de la República sobre la medida del jefe de Estado no fue aprobado por la bancada de Nuevo Perú, pues aseguró que fueron retirados con maltratos de la Junta de Portavoces. De igual modo, señaló que en el comunicado del Legislativo no se ha hecho una autocrítica ni se ha asumido parte de la culpabilidad que tiene el Parlamento en esta crisis de poderes.

Por otro lado, Quintanilla afirmó que de renunciar Martín Vizcarra a su cargo, como lo solicita la oposición, se crearía un escenario de incertidumbre, pues la vicepresidente Mercedes Aráoz podría reusarse a dimitir a su cargo y el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, no necesariamente llamaría a elecciones generales.

Por su parte, manifestó que la elección de Pedro Olaechea para la dirección de la Mesa Directiva del Congreso es una muestra de autoritarismo por parte de Fuerza Popular, el cual, según el invitado, se ha reunificado.

“Se requiere una renovación de la política. Renovemos la política en su totalidad y demos paso a una verdadera democratización. Hay que renovarla ahora”, comentó.

El entrevistado resaltó que Mercedes Aráoz no es parte del Gabinete Ministerial por tanto, no tendría porque saber sobre el anuncio de adelanto de elecciones. Además, especificó que durante la Junta de Portavoces la vicepresidente evitó pronunciarse, pues manifestó que aún no leía el texto de la propuesta de la reforma constitucional.

“El fujimorismo podrá haber recuperado el control del Congreso, pero eso deslegitima a los poderes del Estado. Acelera la crisis y no la resuelve”, declaró.

Por último, especificó que un posible pedido de vacancia por parte de Fuerza Popular, Apra y Contigo Perú solo agravaría el actual panorama político.