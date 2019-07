a las mujeres por declaraciones

Olaechea ofrece disculpas

Ante la lluvia de críticas, el flamante presidente del Congreso, Pedro Olaechea, no tuvo otra salida que admitir su error y ofrecer disculpas a las mujeres por decir que el único lugar donde se relajan y se ocupan de ellas es la peluquería. El rechazo a sus palabras, no obstante, sigue .

recomiendan a legisladores

Taller para “soltar”

El anuncio presidencial de adelanto de elecciones y su rechazo entre los legisladores sigue teniendo repercusiones. La actriz Tatiana Astengo recomendó a los “fujiapristas” a tomar un taller para “Soltar, soltar (y no vivir aferrados al poder, dinero)... incluye meditación y cura de silencio”.

Verán apelación de investigados

Caso Costa Verde-Callao

El Poder Judicial revisará mañana la apelación que interpuso la Fiscalía contra la negativa de dictar prisión preventiva para 7 personas que, junto al ex gobernador regional del Callao Félix Moreno- actualmente prófugo-, son investigadas por la concesión de la Costa Verde a Odebrecht. ¿Acaso esperarán que fuguen?

Desconoce el protocolo

Violeta patinó

El congresista Gilbert Violeta se fue de boca al acusar al presidente de haber roto el protocolo y desairado a las autoridades que acudieron al desfile militar. El jefe de Estado abandonó el estrado principal por unos minutos, pero retornó a su lugar para seguir con la ceremonia. El parlamentario de Contigo quedó mal.

Humberto Abanto

Seguirá investigado

A Humberto Abanto, abogado del ex secretario nacional de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama, no se le aceptó el recurso de tutela de derecho y seguirá investigado por cohecho pasivo específico y asociación ilícita por su participación en arbitrajes a favor de Odebrecht. Deberá demostrar que no fue parcial.

Licencia de proyecto Tía maría

Revisión está en trámite

El viceministro de Minas, Augusto Cauti, precisó que el Consejo Nacional de Minería tiene desde el 25 de abril pasado el recurso de revisión de licencia de construcción del proyecto Tía María y que la vista de la causa será pública. Luego, el Consejo tendrá 15 días para pronunciarse.

ministra Jara difunde en redes

“Firmes y unidos”

Tras acompañar al jefe de Estado en el desfile militar, la ministra de Transportes, María Jara, utilizó las redes sociales -a las cuales no es muy asidua- para asegurar que en el Ejecutivo siguen “firmes y unidos” en su objetivo de combatir la corrupción e impunidad.