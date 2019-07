Enrique Valenzuela: “Muchos se subieron al carro del conflicto por Tía María”

Mónica Cuti

Los enfrentamientos por el proyecto Tía María pudieron evitarse si se elegía correctamente a los integrantes de las mesas de diálogo, según el empresario Enrique Valenzuela. Pero también, sostiene, Southern no fue muy sincera con su proyecto minero.

¿Se politizó demasiado el proyecto Tía María?

Se distorsionó la protesta. Este es un problema del valle de Tambo y la minera Southern. Quienes se suben al carro son los políticos como Elmer Cáceres Llica y no tiene idea de cuál es el problema. Esto debe discutirse con los alcaldes del lugar, las juntas de regantes que son los afectados. Si el gobierno quiso mediar, debió hacerlo directamente con ellos, no involucrar a otros gobernadores, no tiene sentido porque ahí lo politizas. Cuando el tema se politiza le quitan el poder a los del valle de Tambo. Les quitan la oportunidad de negociar.

¿Pero las posiciones eran cerradas en un inicio?

Estuvo mal manejado. La actitud confrontacional se da cuando del otro lado (Southern) se consigue una licencia prepotentemente. Ahí es donde se ve que realmente no les interesa Tambo. Las empresas mineras invierten en el Perú porque saben que sacarán buenos dividendos. Y esta minera hizo lobbies en Lima. Muchos salieron a pronunciarse a su favor pero con el pueblo no se habló.

Decía que la empresa logró la licencia de construcción prepotentemente...

La empresa dice que cumplió con todo lo necesario y lo que toca es la licencia de construcción, los ministros repiten lo mismo, pero ¿dónde está el estadista? Es una metida de pata de (Martín) Vizcarra. Si yo tengo que dar la licencia y detrás de eso tengo un conflicto y no solo del pueblo de Cocachacra, sino también del Corredor Sur, producirá malestar en las zonas de influencia de otros proyectos: Quellaveco, Zafranal y otros más. ¿Para qué le doy la licencia? Qué apuro tengo. Se dice que es para crecer en el PBI, pero también dicen que el proyecto aún no iniciará, entonces, ¿qué apuro tengo?

Pero en agosto vencía el Estudio de Impacto Ambiental.

Eso del EIA es irresponsabilidad de la minera. Debieron impulsar las mesas de diálogo antes y no un mes antes de la licencia. Ahora el sapo se lo está tragando el gobierno. Por otro lado, en esas minas de Southern hay óxidos y sulfuros. Si bien el procesamiento de los óxidos contamina poco, los sulfuros sí pueden destruir el valle de Tambo. Para tratar los sulfuros se debe mover millones y millones de metros cúbicos de desbroce, que es lo que se extrae y no sirve (de las excavaciones) y eso se va a las quebradas que crearán montañas enormes, como las de Cerro Verde, eso contaminará. La única manera de que yo le daría la licencia es primero que saquen a los políticos del medio, que se siente la empresa con el gobierno y dirigentes del valle de Tambo. Que se pongan a conversar y se diga que se toque solo óxidos y no los sulfuros.

Southern y exautoridades dijeron que para extraer sulfuros debía hacerse un nuevo EIA.

No es justo. Ellos, cuando empiecen a trabajar, contratarán a los familiares de la zona y cuando la población sepa que hay familiares trabajando ahí ¿irán a protestar? Los tendrán chantajeados. La única manera de que el pueblo de Cocachacra esté tranquilo es que los sulfuros pasen a ser propiedad de ellos.

¿Southern no fue sincero?

No, porque no tienen un EIA completo. La licencia de construcción actual es como sacar un permiso para construir la fachada de la casa y después no se sabe qué se hará atrás.

El presidente habló de una nueva ley minera. ¿Debe haber consulta previa?

La Nueva Ley de Minería sí debe hacerse y con consulta ciudadana. Debe elaborarse no con los parlamentarios, sino con especialistas que sí sepan de minería y puedan aportar. El Instituto de Ingenieros de Minas también puede ser.