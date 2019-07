Pedro Olaechea sobre elecciones: “No tengo ningún problema en irme”

El Congreso había emitido un comunicado –desconocido por diversas bancadas– asegurando que se iba a defender la institucionalidad, respecto al anuncio del mandatario Martín Vizcarra para adelantar las elecciones. Tras ello, el presidente parlamentario Pedro Olaechea indicó que no tiene problemas en dejar el cargo.

En entrevista con Willax TV, el también integrante de Acción Republicana sostuvo que todavía existen diversas variantes con la futura presentación del proyecto del Poder Ejecutivo.

“No nos estamos aferrando a ningún puesto, pero hemos recibido algo y hemos jurado defenderlo. Vamos a regresarlo a quien nos siga, el bien que nos fue encomendado de la Nación. He recibido y he jurado con la Constitución. (…) No tengo ningún problema en irme y creo que la mayoría del Congreso tampoco, pero vamos a dejar aquello que nos entregaron”, señaló Pedro Olaechea.

Asimismo, la autoridad legislativa añadió que no adelantará opinión, pero que “hay hasta cinco o seis variantes de lo que puede suceder. No soy el ‘reyecito’ del Congreso. Vamos a instalar el Consejo Directivo. Hay una opinión legal, vamos a discutirla, se va a votar y se tomará una decisión”. Además, reiteró la postura de defender la institucionalidad del Congreso.

Martín Vizcarra anunció que planteará el adelanto de elecciones para el 2020, recortando su mandato y el del Parlamento. No obstante, desde la oposición han expresado que el presidente debe renunciar a su cargo para que se realicen los comicios. De dejar el cargo, asumiría Mercedes Aráoz, aunque no se ha pronunciado al respecto.

La propuesta de Vizcarra fue a raíz de la confianza por la reforma política que, según él, el Congreso le denegó “en los hechos”.