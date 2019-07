¿El proyecto de adelanto de elecciones se puede presentar con cuestión de confianza?

Durante el mensaje a la nación del 28 de julio, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que presentará un proyecto de adelanto de elecciones generales. Desde los escaños de Fuerza Popular y el Apra, el rechazo se evidenció con insultos, mientras que desde las bancadas de izquierda, oficialismo y otros, las palmas respaldaron la iniciativa.

La propuesta de Martín Vizcarra es que se acorte el periodo congresal y presidencial al 28 de julio del 2020. Si bien hasta ahora no ha presentado el proyecto que deberá ser debatido en la Comisión de Constitución y de ser aprobada, en el pleno; desde el Ejecutivo no descartan presentarlo a través de una cuestión de confianza.

Al respecto, el ministro de Justicia Vicente Zeballos recalcó que todo dependerá de la voluntad política del Congreso. “Si esto no avanza, hay retraso, no hay voluntad política o en el proceso esto se está desvirtuando, definitivamente se tomarán otro tipo de acciones, pero no vedadas ni que signifiquen una contradicción a la Constitución”, declaró a RPP.

Consultado por La República, Wilfredo Pedraza calificó de discutible la posibilidad de presentar el proyecto de adelanto de elecciones con cuestión de confianza. “No hay consenso entre los expertos. Para unos, sí es posible que el presidente Vizcarra plantee un proyecto de reforma constitucional con cuestión de confianza que acelere el debate, más cuando no se trata de una reforma constitucional real, sino de incluir una disposición transitoria como se hizo en el 2000. Para otros, al tratarse de una reforma constitucional, la cuestión de confianza se convierte en una presión que no tiene respaldo constitucional”.

Para el aprista Jorge del Castillo, “una reforma constitucional no puede ser observable por el presidente”. En ese sentido, considera que “si la reforma constitucional es contraria al proyecto de Vizcarra, como él no la puede observar, quedaría ahí, no podría hacer nada”.

Además de la voluntad política del Congreso, el otro factor que dificulta unas posibles elecciones generales en el 2020, es el tiempo. Fernando Tuesta Soldevilla aseguró que, tomando en cuenta las normativas vigentes, si se quiere tener elecciones en abril del próximo año, se debería hacer la convocatoria en este mes.