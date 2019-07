Gino Costa: “No hay ningún fundamento sólido para plantear una vacancia a Martín Vizcarra”

El congresista de la República de Bancada Liberal Gino Costa manifestó que no es viable una vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Agregó que la única forma de que suceda una eventual votación contra el mandatario es a través de imposiciones.

“No me cabe la menor duda que hay quienes querrán forzar una vacancia presidencial, pero no tienen ninguna razón ni ningún fundamento sólido para hacerlo. Y más allá de los deseos que puedan tener veo difícil que una iniciativa de esa naturaleza prospere, salvo que quieran imponer con la fuerza de sus votos una vacancia a como dé lugar”, explicó para El Comercio.

PUEDES VER Ciudadanos piden a Martín Vizcarra que cierre el Congreso durante el desfile militar [VIDEO]

Asimismo, comentó que la propuesta de Martín Vizcarra de realizar nuevas elecciones en 2020 se justifica en el actuar del Congreso de la República.

“El detonante fue el incumplimiento por parte del Congreso de los compromisos que adoptó cuando le dio la segunda confianza al primer ministro [Salvador del Solar]. El Congreso ha incumplido con el proyecto sobre la inmunidad parlamentaria, el voto preferencial y el financiamiento electoral. En este último, se negó a exigir la rendición de cuentas a los partidos y a darle dientes a la ONPE para que supervise las cuentas bancarias de estos. [El Ejecutivo] ha optado a ponerle fin a tres años de crisis política al adelantar las elecciones. Este es un Congreso controlado por una fuerza política que se ha dedicado a obstruir la acción del Ejecutivo y también del Poder Judicial”, sostuvo Gino Costa.

Por otro lado, indicó que en caso se realicen los comicios electorales, se debe esperar -al menos- a que ingresen nuevos parlamentarios que manejen una política obstruccionista ni que blinde a integrantes de redes de corrupción.

“Esperamos que, por lo menos, no tengamos un Parlamento con una mayoría tan obstruccionista como lo que hemos tenido estos años y que haya una representación más plural del país. También esperamos una representación nacional que no obstaculice la acción de la justicia como lo ha hecho este Congreso, especialmente este último año. A un año del destape de los audios de la vergüenza no hay ni un solo alto miembro del sistema de justicia sospechoso de integrar “Los Cuellos Blancos del Puerto” al que se le haya iniciado una investigación por pertenecer a una organización criminal, porque el Congreso con su mayoría lo ha impedido”, finalizó.