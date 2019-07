Salvador del Solar: “El presidente Martín Vizcarra no tiene por qué renunciar”

La propuesta de adelanto de elecciones anunciada por el presidente Martín Vizcarra, en su mensaje a la nación el pasado 28 de julio, es una salida para evitar la confrontación con el Congreso de la República, asegura el primer ministro Salvador del Solar.

El presidente del Consejo de Ministros defendió la iniciativa constitucional del jefe de Estado y reiteró que Vizcarra Cornejo no debe renunciar, a pesar que las bancadas Fuerza Popular a la Apra se unieron para pedírselo. Señaló que no sería justo que tome esa decisión.

“Un presidente puede proponer su renuncia, pero no estamos en el gobierno de un presidente que renuncie y no estamos en una situación que lleve a este presidente a renunciar, y no sería justo que este presidente que está haciendo tantos esfuerzos por cambiar las cosas, por sembrar bases para que en el bicentenario seamos un país mejor encaminado, no tiene por qué renunciar”, declaró a RPP.

Sostuvo que “nunca ha sido la intención” del Gobierno cerrar el Congreso y que el objetivo es sacar adelante la reforma política, por la que plantearon la cuestión de confianza el pasado 4 de junio. "Yo creo que la gente puede elegir mejor”

“Es una propuesta que dice ¿qué tal si nos vamos juntos? ¿Qué tal si entre nosotros no hay un vencedor y un vencido, pero sí hay un solo vencedor que es el país que está harto de esta confrontación política permanente? ¿Qué tal si juntos nos vamos? Es un extraordinario gesto de generosidad y desprendimiento que creo que va a ser un legado del presidente Martín Vizcarra de cómo se hace docencia desde una política decente”, explicó.

“No genera inestabilidad”

El jefe de la PCM descartó también que la iniciativa del adelanto de elecciones generales genere inestabilidad. “Ahora resulta que estamos generando inestabilidad con esta medida cuando el gran ruido nefasto es la corrupción que tenemos que erradicar. Lo que está haciendo el presidente no genera inestabilidad”, comentó.

Salvador del Solar admitió admirar la posición del presidente Vizcarra de no aferrarse al cargo por el bien del país. “Que la gente escuche quiénes están proponiendo y quiénes están poniendo obstáculos”, comentó agregando que el mensaje a la nación se aprobó en el Consejo de Ministros el último miércoles.

“La reforma política no es contra el Congreso, sino a favor del pueblo peruano [...] Por el archivamiento express de la inmunidad, con el blindaje en una comisión a favor del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, llegamos a un punto donde nos decimos que no nos están ayudando ni al pueblo y por ello vino la cuestión de confianza”, sostuvo Del Solar.

Adelanto de elecciones generales 2020

Tras la maniobra aprofujimorista en el Congreso para continuar con la potestad de la inmunidad

parlamentaria, el presidente Martín Vizcarra propuso el adelanto de las elecciones generales para el 2020, la que deberá ser ratificada mediante referéndum.

Este proyecto de ley constitucional será presentando al Parlamento este miércoles 31 de julio, el primer día hábil después de su anuncio. Los fujimoristas aseguraron que “defenderán la institución” y que una vez se entregue el documento se pronunciarán al respecto.

Esta iniciativa debe ser aprobada por el Legislativo para que se realice un referéndum. Si es rechazado, el mandatario tiene otras posibilidades de obligar el adelanto de elecciones.