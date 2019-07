Tía María: Anuncian huelga indefinida desde el próximo 5 de agosto

Roberth Orihuela Q.

La Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) anunció que, el lunes 5 de agosto, iniciaría un paro indefinido en apoyo a los agricultores del valle de Tambo (Islay). Estos ya llevan 16 días de huelga en rechazo a la licencia de construcción que entregó el Ministerio de Energía y Minas para el proyecto minero Tía María.

La protesta ya ha causado estragos en la economía de la región. Según la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, se han perdido S/ 207 millones en estas dos semanas. La mayor parte de las pérdidas corresponde al sector comercio. Les preocupa que la economía se desacelere si la huelga continúa como hasta ahora.

El miércoles deciden

Ayer los sindicalistas se reunieron en el local de la FDTA. El único punto en la orden del día era ver la forma de continuar apoyando las protestas en Tambo. Recordemos que, desde el jueves de la semana pasada, se iniciaron las protestas en Arequipa. Se unieron varios sindicatos (el más fuerte fue Construcción Civil) y agrupaciones de ciudadanos y universitarios.

Se bloquearon las principales vías de salida de la ciudad —Cono Norte y vía Cerro Verde— y también la Panamericana Sur en el distrito de La Joya. Las protestas, en este último punto, continuaron hasta el sábado con enfrentamientos entre la policía y los huelguistas.

“Queremos continuar apoyando a nuestros compañeros de Tambo. El miércoles nos reuniremos con las bases y decidiremos. La propuesta es que iniciemos el paro indefinido el lunes 5 de agosto”, indicó el dirigente José Luis Chapa Díaz.

Señaló que están coordinando con los dirigentes del valle de Tambo para iniciar esta huelga juntos.

No obstante, lo más difícil será hacer que la paralización se sienta con más contundencia, para eso deben conseguir el apoyo de los sindicatos de transportistas, tanto de carga pesada como de transporte de pasajeros, urbano e interprovincial. La semana pasada, no se adhirieron y dentro de la ciudad apenas algunos distritos se vieron afectados.

Sobre esto, Chapa aseguró que ya han cursado invitaciones. “Esperamos que se unan. Es cierto que faltaron en el paro de la semana pasada, pero confiamos en que nos apoyarán esta vez”, dijo.

El sindicalista, además, no perdió el tiempo para referirse al mensaje del presidente Martín Vizcarra y el llamado a nuevas elecciones: “Con ese mensaje, ha dicho prácticamente que no puede gobernar, que es un inútil”. Pidió una solución para el valle de Tambo. “No ha dicho nada sobre Tía María. No creo que esta semana resuelva el pedido de revisión de la licencia. Nos obliga a enfrentarnos a la Policía”, aseveró Chapa.

En Islay sigue la huelga

Mientras, en Arequipa, se sigue decidiendo el apoyo a Tambo, en la provincia de Islay, la huelga continúa. Ayer Matarani fue el epicentro de las manifestaciones. Desde la mañana, los agricultores y otros ciudadanos, que se les han unido, luchaban para recuperar y bloquear la vía Costanera en el óvalo de Matarani.

Allí los ciudadanos denunciaron que la policía lanzó bombas lacrimógenas dentro de sus casas. Tres menores y un periodista resultaron afectados y tuvieron que ser llevados al centro de salud de la zona.

ENFOQUE

Federico Rosado - Analista político

Sin líderes habría violencia

El movimiento en el valle de Tambo se está agotando. Esto, porque no se tiene un liderazgo visible. No tiene la contundencia ni el sostén en el tiempo que antes tuvo.

Ahora, desde Arequipa, buscan hacerlo más contundente, pero tampoco hay una buena organización. Así, sin cabezas, las protestas podrían degenerar en violencia. Ya hemos visto algo de eso. En Matarani, los manifestantes han atacado a algunos periodistas.

También me enteré de que algunos viajeros tuvieron que pagar, para que para los dejen pasar. Es algo lamentable.

Buscan el apoyo de los transportistas, pero lo veo complicado. Tal vez tengan nuevamente que depender de Construcción Civil.