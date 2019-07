Martín Vizcarra felicita a Natalia Cuglievan por obtener medalla de oro en Panamericanos

El presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, felicitó esta tarde a la deportista Natalia Cuglievan, quien obtuvo una medalla de oro en esquí acuático en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado calificó a la deportista como “orgullo peruano”, luego que, con su triunfo, el Perú consiguiera su cuarta medalla de oro en la misma edición de los Juegos Panamericanos.

“Una nueva medalla de oro para nuestro país. ¡Bravo, Natalia Cuglievan. Eres orgullo peruano!”, reza el tweet del mandatario sobre la peruana que participó en la modalidad figuras femenino de esquí acuático.

Este lunes, Cuglievan Wiese alcanzó 9910 puntos, cifra superior a la que acumuló la campeona mundial Erika Lang, de Estados Unidos, quien se quedó en segundo lugar con 9720 puntos.

Esta no es la primera vez que Natalia Cuglievan se alza con el primer lugar en esta competencia. En Toronto 2015, cuando solo tenía 16 años, logró la hazaña por primera vez.

“Es mi segunda medalla panamericana. Estoy muy emocionada. Me preparé mucho, me interné aquí los últimos dos meses para ganar [...] Di todo para este momento, me entrené muy duro para competir con la mejor del mundo”, expresó la deportista tras ganar.

El triunfo de Cuglievan se suma al medallero peruano que ya acumula 9 unidades en lo que va del torneo: 4 de oro, 2 de plata y 3 de bronce.