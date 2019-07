Diferencias entre las decisiones tomadas por Martín Vizcarra y Alberto Fujimori

La propuesta -presentada por Martín Vizcarra en su mensaje a la nación- de que se adelanten las elecciones generales para 2020, amparada bajo la Constitución, ha sido saludada por la mayoría de los ciudadanos, que consideran que el Congreso ha desvirtuado la reforma política.

No obstante, la oposición del gobierno, entre ellos Fuerza Popular y el Apra, lo han calificado desde dictador hasta autoritario. Lo cierto es que la actual gestión presidencial no guarda relación con una dictadura, a diferencia del caso de Alberto Fujimori (1990-2000).

A continuación, presentamos las desemejanzas entre las determinaciones de cada presidente_

PUEDES VER Ciudadanos piden a Martín Vizcarra que cierre el Congreso durante el desfile militar [VIDEO]

Disolución del Congreso de la República en 1992

En una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos, el 70 % de los consultados señaló que Martín Vizcarra debía clausurar el Parlamento. Pese a dicho sentir popular, el actual gobernante no ha optado por tomar tan drástica decisión.

Martín Vizcarra, a pesar de haberse mostrado inconforme en su mensaje a la nación con el actuar del Congreso en el marco de la reforma política, no ha disuelto el Legislativo, sino puso sobre la mesa la posibilidad del adelanto de las elecciones generales para 2020.

Especificó que no solo habría elecciones para elegir nuevos congresistas, sino también a un nuevo presidente. “De igual modo, en esa reforma se solicita el recorte del mandato presidencial a esa misma fecha. La voz del pueblo peruano tiene que ser escuchada, por ello esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum”, justificó.

A su turno, el 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori informó de manera dictatorial la disolución del Congreso, claramente opositor a él. Sacó a las Fuerzas Armadas la calle e intentó censurar a los medios periodísticos.

PUEDES VER Abugattás: Martín Vizcarra es el único político honesto y el resto son una sarta de comechados

Intereses reeleccionistas de Alberto Fujimori

Alberto Fujimori aprovechó su poder para postular a la presidencia en 2000 pese a que la Constitución no lo permitía, en 1996 promulgó una ley irregular (ley de interpretación auténtica) que avaló su candidatura para las elecciones de 2000.

Por su lado, Martín Vizcarra no ha dejado en el aire la alternativa de reelegirse; en cambio ha asegurado que no buscará hacerlo, y no tiene problema si la oposición aprofujimorista presenta un proyecto para que no pueda hacerlo, pues él ya tomó una postura.

“Yo he asumido la Presidencia del Perú el 23 de marzo del 2018 y una de las primeras decisiones que tomé es no ir a la reelección el 2021. Y yo soy una persona de palabra. Si quieren sacar una ley con nombre propio que diga que Martín Vizcarra no puede postular a la reelección, que lo hagan, porque esa decisión la tomé hace más de un año", dijo en mayo de este 2019.

Diferencia entre el referéndum de Alberto Fujimori y el de Martín Vizcarra

Como se conoce, en 1993 (tras el autogolpe de 1992), el transitorio Congreso Constituyente Democrático (integrado por fujimoristas en mayor número) se encargó de realizar la nueva constitución, la cual fue aprobada a través de un referéndum.

Si bien es cierto que la ciudadanía -por mayoría- votó por la nueva constitución, solo ganó por un margen muy corto (menos de 5 % de diferencia). Asimismo, el ausentimo en esa oportunidad alcanzó hasta el 29 %, y la elección provenía de un autogolpe dictatorial.

En el caso del referéndum que pidió Martín Vizcarra para que se aprobaran las reformas judiciales y políticas, más de 80 % de los votantes apoyaron las iniciativas del Ejecutivo.