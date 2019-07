Congreso emite comunicado criticando mensaje de Vizcarra, pero solo el fujimorismo lo respalda

Diferentes bancadas del Congreso de la República decidieron pronunciarse tras el comunicado que emitió el propio Legislativo por el mensaje a la Nación que ofreció este 28 de julio el presidente Martín Vizcarra, quien planteó el adelanto de elecciones generales al 2020.

Luego que el nuevo presidente del Legislativo, Pedro Olaechea, convocara a una Junta de Portavoces con todas las bancadas para evaluar el proyecto del jefe de Estado y no se llegara a un acuerdo, los canales oficiales del Congreso -pese a ello- emitieron un comunicado.

“Una vez más, el presidente de la República ha puesto al país en una situación de incertidumbre e inestabilidad, con la cual ha generado una situación de mayores condiciones de conflicto político”, se lee.

Al respecto, Nuevo Perú, liderado por la excandidata presidencial Verónika Mendoza, emitió un comunicado señalando que la respuesta del Parlamento tras el mensaje a la Nación no los representa ni expresa la opinión de todos los congresistas.

Además, denunciaron que la reunión de la Junta de Portavoces fue escenario de hostigamiento a los voceros de Nuevo Perú por lo que procedieron a retirarse y no aprobar ninguna comunicación oficial.

“No es el presidente Vizcarra quien ha puesto a nuestro país en una situación de incertidumbre e inestabilidad, sino la mayoría del Congreso, con sus constantes blindajes a corruptos y decisiones polémicas de espaldas a la ciudadanía, la que ha desacreditado la institución del Parlamento y desgastado su representatividad, al punto que un gran número de peruanos y peruanas plantea el cierre del Congreso como una opción”, precisa el documento.

Tanta fue la indignación que las parlamentarias Marisa Glave e Indira Huilca le exhortaron al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, que deje de actuar como si fuera dueño de la institución a la que representan. “Señor Pedro Olaechea, el Congreso no es su empresa. Opine a título personal o por cuenta de su Mesa Directiva. Pero no se irriguen consensos que no tienen”, escribe Glave en su cuenta de Twitter.

La misma posición compartió la bancada Liberal. Su vocero alterno Alberto de Belaunde remarcó que su partido político no suscribe el pronunciamiento dado por el Congreso. Por su parte, el congresista Guido Lombardi también ratificó lo dicho por su compañero de bancada.

De igual manera, Peruanos Por el Kambio rechazó tajantemente lo compartido por el Legislativo y aclaró que durante la Junta de Portavoces no se aprobó dicho mensaje. “Rechazamos tajantemente alguna insinuación que haga ver que el presidente Martín Vizcarra genera constantemente inestabilidad y conflicto al país”.

Sobre el pronunciamiento del @congresoperu:

1. Rechazamos tajantemente alguna insinuación que haga ver que el Presidente @MartinVizcarraC genera constantemente inestabilidad y conflicto al país.

2. En Junta de Portavoces no aprobamos ese mensaje en particular. pic.twitter.com/GSZlpUEYsB — Bancada PPK 🇵🇪 (@PPKbancada) July 29, 2019

Finalmente, Marco Arana representando al Frente Amplio reiteró que el comunicado emitido no representa a su bancada, incluso cuando no ha sido consultada. En esa línea, indicó que el pronunciamiento es en particular de Pedro Olaechea y a título de Fuerza Popular.

Sin embargo, Fuerza Popular -a través del congresista Miguel Torres- compartió el comunicado del Parlamento precisando que “el adelanto de las elecciones genera incertidumbre e inestabilidad en el país”. En esa línea, reiteró que los problemas se solucionan enfrentándolos y no huyendo de ellos.