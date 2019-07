Fujimorismo desesperado: pide la renuncia de Vizcarra

No quieren irse. En Junta de Portavoces, Fuerza Popular plantea que el jefe de Estado deje el cargo y rechaza nuevas elecciones. Mesa Directiva profujimorista también cuestionó discurso del presidente, pero no todas las bancadas la apoyan.

Ayer, luego del discurso del presidente Martín Vizcarra, la Junta de Portavoces del Congreso sesionó de emergencia. La propuesta del jefe de Estado, de realizar una reforma constitucional mediante referéndum, para adelantar las elecciones generales al 2020, tomó por sorpresa a Fuerza Popular y a la nueva Mesa Directiva.

La reunión duró dos horas. Al finalizar, el presidente del Parlamento que iniciaba gestión, Pedro Olaechea, acusó en conferencia de prensa a la iniciativa del jefe de Estado de poner al país en una situación de incertidumbre e inestabilidad.

“El presidente no ha presentado por escrito la propuesta de adelanto de elecciones generales, anunciada durante su mensaje (…) Por lo tanto, hasta que no sea presentada, el Congreso no se pronunciará de manera definitiva sobre la reforma”, expresó Olaechea.

Sin embargo, en la Junta de Portavoces, según detalló el congresista Gino Costa, el fujimorismo planteó que el presidente Vizcarra renuncie, de esa forma no habrá referéndum y el Gobierno lo asumiría temporalmente Olaechea, quien estará obligado a convocar a comicios nacionales.

Las pretensiones de la bancada de FP también se vieron reflejadas en Twitter. Allí, el vocero naranja Carlos Tubino y el exvicepresidente del Congreso Segundo Tapia exigieron al jefe de Estado dar un paso al costado para anular su iniciativa.

“Lo mejor para el Perú del mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra es que quiere acortar su mandato. No debería esperar hasta el 2020, debe hacerlo ahora y aplicarse lo que la Constitución indica. Exploraremos otras alternativas en ese camino”, sostuvo Tubino.

“Pretende adelantar elecciones infringiendo la Constitución. Defenderemos la institucionalidad. El camino más rápido es su renuncia”, manifestó Tapia. En base a ello se entiende que el pronunciamiento e intenciones de la Mesa Directiva y de los voceros naranjas van en el mismo coro.

Más tarde, el vocero alterno de la Bancada Liberal, Alberto de Belaunde, precisó que la respuesta de Olaechea no está suscrita por todas las agrupaciones del Parlamento. Y es cierto: los voceros de PPK, Jorge Meléndez, y de Nuevo Perú (NP), Alberto Quintanilla, respaldan la propuesta de nuevas elecciones del presidente Vizcarra.

Piden precisiones

En el caso de la bancada de Quintanilla, si bien respaldan el discurso del presidente, también demandan que se precise sobre qué marco legal se aplicaría esa reforma constitucional.

Como se sabe, la semana pasada el Parlamento aprobó seis proyectos de reforma política, de los cuales cinco son referidos al sistema electoral: impedimentos para ser candidatos, inscripción y cancelación de partidos, democracia interna, aportes indebidos en campaña y paridad y alternancia. Y aún no son promulgados por el Ejecutivo.

“Se está hablando de un nuevo proceso electoral, ¿vamos a tener paridad ?”, cuestionó la congresista Marisa Glave. ❖

Marisa Glave

Nuevo Perú

“Queremos preguntar al presidente Vizcarra con qué reglas de juego (se harán las nuevas elecciones) ya que él mismo dijo había que cambiarlas. El Parlamento ha aprobado un conjunto de normas”.

Jorge Meléndez

Vocero de PPK

“El ambiente en el Congreso es ingobernable. El presidente tomó la decisión y tuvo el gesto de incluirse. En Constitución tendremos que debatir el proyecto y convocar a un referéndum”.