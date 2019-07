Elogios y críticas de ciudadanos

Valoraciones. Personas consultadas por La República en Facebook y Twitter respondieron en el siguiente foro: ¿Está de acuerdo con la propuesta de adelanto de las elecciones generales anunciada por el presidente Martín Vizcarra en su mensaje de 28 de julio? También, en las calles, respondieron a la misma consulta. Hubo un mayoritario apoyo, pero también dudas y desconciertos.

En redes

@Apu_Urusayhua

Sí. Y en las próximas elecciones generales recuerden elegir bien, recuerden qué mayoría (congresal) nos llevó a esta situación de vergüenza, recuerden quién regaló taper a cambio de voto, recuerden quién hizo “rifas y cócteles” con anónimos, para luego pitufear el dinero “recaudado”.

Angel Martínez Negrín

Somos 30 millones de peruanos que por fin estamos todos de acuerdo en algo, ni un fujiaprista ¡nunca más!

@alexandrato2016

¡Completamente!, de ser posible, mañana mismo que cierren el Congreso.

@aniluna8a

Por supuesto, que se larguen las Betetas, Aramayos, Bartras, Salazares, Mamanis, Tubinos, Becerriles, Ponces, etcétera.

Jorge Antonio Aquije López

Sí, estoy de acuerdo, al igual que mi familia.

Jones Cruz

¡Yo no! Primero que resuelva lo de Tambo. ¡Agricultura sí! ¡Minería no!

@jcarlph

¡Ya! Si los fujitroles no entienden, ¡que se vayan de una vez!

@Alejand48616309

¡Todo sea por la lucha contra la corrupción! ¡Síííííí!

Jesús Zapana

Sí, pero también faltan más reformas de las leyes de la Constitución, ya que benefician a las transnacionales.

@alvan_rojo

De ninguna manera, esto es una bravuconada. Está generando caldo de cultivo para la aparición de los extremistas antisistema. ¡Qué tal decepción, Ing. Vizcarra!

@christiangonco

¿Y si se hacen una encuesta? No es tan difícil. ¡Ah!, y sí estoy de acuerdo.

Yhadira Betsabé Quispe

Me parece una propuesta muy audaz, aunque no le tengo fe a los electores, hoy es este Congreso prepotente, pero no olvidar quiénes fueron los que le dieron tal poder. Ojalá y espero que haya más voto informado.

Máximo Hostia Huamán

Estoy de acuerdo, el Congreso lo buscó, con su actos de blindaje, con sus aires de prepotencia, sin razones valederas, solo utiliza sus números de mayoría sin la razón, el peor Congreso que he visto durante mi existencia.

@ANDRESAR16

El presidente Vizcarra se va y deja tirado el país, es un irresponsable.

@de_patty

Al contrario, @MartinVizcarraC es grande. ¡Se sacrifica por el país ! Si esa es la única salida para el país, la acepta porque él sí quiere un Perú mejor.

Horacio Salvador Calixto

Es el resultado de un gobierno improvisado, que no está preparado para solucionar problemas de un país, aun en los momentos más difíciles.

@ISialer

De acuerdo con el presidente Vizcarra. Ha devuelto el poder a las manos del pueblo, con su PL de reforma constitucional, para adelantar elecciones y referéndum .

@ VillenaRonald

Sí, esa fue la mejor jugada, jaque mate a los fujiapristas.

Roger Astenio Lozano

Alguien tenía que hacerlo. Lo idóneo era que cierre el Congreso de una vez. Les está dando un año más de vida.

@lito1045

Sí. Neutralizó a los fujiapristas como se merecían. Pensaron, ya la hicimos. Se equivocaron estos corruptos. Está bien, con medidas democráticas se van a ir a su casa de todas maneras. ¡Viva el Perú!

@CoutarelN

Sí. Mis respetos por priorizar el Perú, señor presidente @MartinVizcarraC #FujiAlanismo nunca más.

Paulina Yllesca

Trabajadora

“Sí estoy de acuerdo con la reforma presentada por el Presidente. Los parlamentarios llevan mucho tiempo sentados en el Congreso de la República, llevándose la plata fácil que es del pueblo”.

Rodrigo Chumbe

Estudiante

“Hay otros temas sociales en que preocuparse. Hoy en día hay mucha delincuencia y asesinatos. Vemos muchos muertos en el proyecto Tía María, en Arequipa, y podrían poner más atención en ese conflicto”.

Gina Sánchez

Administradora

“Estoy de acuerdo con lo planteado por el Presidente. Es la única manera de que la población aprenda a elegir a los representantes del Congreso, que hoy no suman”.

Mario Palomino

Trabajador

“No estoy de acuerdo con lo presentado por el Presidente. El país no está en condiciones para realizar elecciones adelantadas. El Perú está mal y, sumado a esto, ¿a dónde vamos a llegar?”.

Katherin Vega

Ama de casa

“Me parece bien lo establecido por el presidente Martín Vizcarra. No estoy contenta con el trabajo que realizan los congresistas, quiero que cierren el Congreso, para que se vayan todos los que están ahorita allí”.

Antaro Castillo

Comerciante

“Es adecuada la decisión del Presidente. La situación del Perú es igual siempre, no hay ningún cambio. La política es un completo desastre. Esta forma de gobierno se tiene que terminar”.