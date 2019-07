Martín Vizcarra presentará propuesta de adelanto de elecciones el miércoles

Este domingo 28, el presidente Martín Vizcarra, frente a los congresistas, anunció que propondrá un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales para el 2020.

Distintos congresistas criticaron la propuesta, añadiendo que aún no se ha presentado al Congreso el texto. Esto también fue mencionado por el presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, quien adelantó que esperará a que entreguen el proyecto para realizar un pronunciamiento definitivo.

La República pudo conocer que el Poder Ejecutivo presentará el proyecto de reforma constitucional el miércoles 31. El motivo de no poder presentarlo antes –aspecto que no ha tomado en cuenta la crítica fujiaprista– se debe a los días feriados y no laborables que habrá en la siguiente semana.

Por Fiestas Patrias, el domingo 28 y el lunes 29 son feriados, mientras que el martes 30 es día no laborable, decretado por el Estado por motivo de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El proyecto de adelanto de elecciones se presentará miércoles al Congreso, porque lunes y martes es feriado. @larepublica_pe @Politica_LR — Enrique Patriau (@epatriau) July 28, 2019

En su mensaje presidencial, Martín Vizcarra indicó que “la demanda ciudadana de disolución del Congreso es contundente, y considerando que la confianza solicitada para las reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos; he decidido como consecuencia de ello poner nuevamente por encima de todo, los intereses del Perú”. Añadió que “presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020”.

Fuerza Popular y la Apra rechazaron el planteamiento de Martín Vizcarra. No obstante, el suspendido Yonhy Lescano de Acción Popular indicó que ya hubo un antecedente en el que se adelantaron las elecciones generales: con la salida de Alberto Fujimori de la presidencia.