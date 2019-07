Martín Vizcarra: legisladores insultaron al presidente en mensaje a la nación

El presidente Martín Vizcarra ofreció su segundo mensaje a la nación este 28 de julio desde el Congreso. En un momento, el mandatario fue interrumpido por los legisladores cuando criticó que se haya burlado el principio de la reforma de inmunidad parlamentaria que planteó el Ejecutivo, que proponía que no sea decisión del Legislativo.

“Es inadmisible que alguien solo por ser congresista no pueda ser juzgado. Nuestro proyecto de ley propuso que sea otra instancia independiente quien determine que los congresistas sean juzgados o no. ¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para luchar contra la corrupción?”, dijo Martín Vizcarra.

“He recorrido todo el Perú y no hay lugar donde no me han dicho: Presidente, por favor, cierre el Congreso. ¿Alguien podría creer que se trata de una coincidencia?”, añadió, lo cual molestó a un grupo de legisladores que interrumpió al jefe de Estado.

“Debemos hacernos cargo de esta realidad. La situación tiene que cambiar, no queremos frenar el crecimiento del país ni quebrar la confianza de los peruanos otra vez. No podemos seguir dándole la espalda al Perú”, agregó.

Cabe señalar que las declaraciones de Martín Vizcarra fueron rechazadas principalmente por los parlamentarios fujimoristas y apristas, quienes le gritaron “fuera, fuera”, mientras que algunos de sus colegas de otras bancadas aplaudieron el mensaje a la nación.

Posteriormente, Martín Vizcarra anunció: "Propongo una salida a esta crisis institucional, presento al Congreso una reforma constitucional de adelante de elecciones que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020″. Fue en ese momento cuando más críticas se escucharon de parte de los fujimoristas y apristas. Algunos incluso insultaron al jefe de Estado.

“En esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. La voz del pueblo tiene que ser escuchada por eso esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum”, enfatizó el presidente Martín Vizcarra.