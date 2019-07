Las frases de la semana

“La tiene hoy como la tiene mañana, depende de la oportunidad”.

Ministro de Justicia, Vicente Zeballos, sobre la facultad del presidente, Martín Vizcarra, de cerrar el Congreso.

“Manifestar en nombre del Poder Ejecutivo nuestro rechazo a este nuevo blindaje que ha cometido el Congreso. No puede ser que una vez más se haya exculpado (...) al fiscal Chávarry”.

Presidente Martín Vizcarra protesta por nueva protección del Congreso al fiscal.

“Aquí no hay un tema de libertad de conciencia”.

Congresista Alejandra Aramayo en el chat fujimorista.

“Le he expresado al presidente de la República de manera firme y contundente que el proyecto Tía María no es viable por razones técnicas, legales, sociales y ambientales. Tía María no va, manan”.

Gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, tras reunión con el Ejecutivo sobre la crisis en el Valle de Tambo.

“Entiendo el entusiasmo por la paridad y alternancia, pero el voto preferencial no ha ayudado siquiera para completar el 30% de la cuota de mujeres”.

Fernando Tuesta explicó que al no eliminarse el voto preferencial, esta reforma será afectada en las elecciones generales.

“Soy el heredero del legado de mi padre”.

Kenji Fujimori, luego de que la bancada de Fuerza Popular impidiera que recupere su curul en el Congreso.

“El Congreso se ha burlado de Martín Vizcarra”.

César Hildebrandt, luego de la votación de la inmunidad parlamentaria, la misma que queda en manos del Legislativo.

“Sí queda totalmente claro que mi pedido fue solo de oportunidad, la aparición de este tema un mes y medio después y tan cerca de la elección de la Mesa Directiva, ahora parece una cuestión de oportunismo”.

Premier Salvador del Solar sobre titular de Ética, Janet Sánchez, quien dijo que la llamó para pedirle posponer la votación de la denuncia contra Daniel Salaverry.

“(Espero) que se confirme la decisión de la prisión preventiva que se había dictado contra los procesados”.

Fiscal José Domingo Pérez sobre casación de la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.