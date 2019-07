“La reforma de justicia que anunció el presidente Martín Vizcarra ya naufragó”

Luis Pásara vive fuera, pero se mantiene siempre atento sobre la actualidad nacional. En la FIL 2019 se presentarán tres libros de su autoría, lo que revela, además, una producción académica constante. En la siguiente entrevista pasa revista a temas como la lucha contra la corrupción, la marcha del gobierno y las reformas.

Desde la última vez que hablamos ha habido un cambio: los fiscales del caso Lava Jato han sido cuestionados a raíz del acuerdo con Odebrecht. ¿Cree que el acuerdo ha sido negociado de la mejor manera?

No conozco el acuerdo con Odebrecht lo suficiente como para evaluar ese aspecto de la acción de los fiscales. Pero, de lo que se conoce públicamente, me preocupan varios aspectos.

¿Cuáles?

Uno, que la investigación dependa excesivamente de los “colaboradores eficaces”, que pueden ser gentes dispuestas a decir cualquier cosa a cambio de beneficiarse en el proceso en el que son investigados.

Lo que dice un colaborador debe ser corroborado.

Efectivamente, con pruebas suficientemente sólidas. No sé si los fiscales del equipo especial cuentan con esas pruebas. Lo segundo es cuánto se está investigando y demostrando en el Perú, sin que se dependa de lo que quiera decir o no un colaborador eficaz brasileño. Lo tercero es que los fiscales están haciendo un uso, digamos, excesivamente amplio de la figura de la “organización criminal”…

¿Se abusa del término?

Se está abusando del término, no para referirse a organizaciones dedicadas al delito sino para etiquetar así a dos o tres personas que se pusieron de acuerdo para delinquir acaso ocasionalmente. Algo similar ocurre con el “lavado de activos”, que según la ley requiere que el sujeto procesado conozca el origen ilícito de los fondos; también aquí advierto cierta ligereza para formular cargos.

¿Cuál es su preocupación central?

El problema es que se puede estar trabajando más para conseguir un titular escandaloso en los diarios y, a la hora del juzgamiento, no se tenga pruebas sólidas suficientes para condenar a quienes lo merecen.

¿De qué dependería eso?

De un Poder Judicial en el que, a estas alturas, son muy pocos los que creen. Vemos todos los días noticias de jueces y fiscales que hacen cosas insólitas. La situación de la justicia en el Perú no garantiza nada.

¿Ni siquiera los fiscales del equipo especial?

Ni siquiera. Es que no es suficiente. Es un equipo que trabaja a contracorriente. Hay fiscales, algunos supremos, en contra de lo que hace el equipo especial, con pocos recursos.

¿Cómo enfrenta Martín Vizcarra estos dos últimos años de gestión?

Se le van a hacer muy largos estos dos años.

¿Por qué motivo?

Básicamente, porque no tiene un proyecto. Va salvando el día a día con respuestas a los incendios, pequeños o grandes, que se presentan. Tomemos el caso de los conflictos minero-ambientales. El país no tiene una política para responder al creciente enfrentamiento entre los intereses de grandes empresas deseosas de explotar esos recursos y los de las comunidades o regiones circundantes que se consideran afectadas por la explotación. No basta un comandante de bomberos que vuele a Tía María para apagar las llamas que amenazan propagarse.

¿Qué se necesita?

Que el Estado defina reglas de juego, ponga límites y arbitre estos conflictos con normas claras que unos y otros respeten. No parece que el gobierno de Vizcarra se dé cuenta de la magnitud del problema que tiene al frente y que ha heredado de sucesivos gobiernos que oscilaron entre culpar al perro del hortelano u ofrecer Conga-sí-va o Conga-no-va, según el día de la semana. En el Ejecutivo, además, hay algo que huele muy mal. Se llama Chinchero.

Es un proyecto en el que el gobierno se ha empeñado.

Todas las opiniones técnicas disponibles consideran que construir ahí un aeropuerto es dañoso desde cualquier punto de vista. Sin embargo, el gobierno de Vizcarra insiste en llevarlo adelante. ¿Por qué?

¿Serán dos años de más enfrentamiento entre el gobierno y el Congreso?

Mire, los fuegos artificiales del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso son útiles a ambos porque disimulan que los verdaderos problemas no están siendo encarados, ni por unos ni por otros. Denuncias e insultos son cortinas de humo para ocultar que corrupción, inseguridad y desaceleración económica son problemas de los cuales nuestras autoridades no están haciéndose cargo.

Hablemos de las reformas, política y de justicia. La primera es una incertidumbre sobre sus efectos, la segunda ha quedado paralizada luego del fiasco inicial de la JNJ. ¿Tienen futuro?

En ambos casos, el gobierno se ha amparado en las propuestas formuladas por dos comisiones cuyos integrantes son profesionales idóneos. Sin embargo, ambas han entrado en un juego desgastado que consiste en creer que con nuevas leyes se puede cambiar una realidad podrida. Podrida está la justicia. Y podridos están los partidos políticos, que se han convertido en vehículos descartables para encaramar en el poder a personajes sin capacidad y sin escrúpulos.

¿Podrán estas reformas implementarse?

Las reformas de la política están en curso de ser adoptadas. Las reformas de la justicia encallaron, como era de preverse. Allí la ingenuidad fue colocar a cargo de la selección de los miembros de la junta a algunos de quienes son responsables del estado lamentable de la administración de justicia, incluyendo a personajes que fueron seleccionados para el cargo por el desprestigiadísimo CNM. La fiscal de la Nación y el presidente de la Corte Suprema, ahí, sobran. Son parte del sistema y, por tanto, absolutamente desconfiables. ¿Qué podía esperarse de eso? Nada. Eso es lo que ha ocurrido. La reforma de la justicia que anunció el presidente Vizcarra ya naufragó.

Pero Zoraida Ávalos tiene una mejor imagen que su antecesor, Chávarry, ¿no?

Por supuesto, pero es alguien criada, acuñada en el sistema. Más allá de lo que ella piense, o lo que piense el señor Lecaros, no se puede entrar a una reforma radical de la justicia, entregándole la responsabilidad principal a quienes fueron gestados en el sistema.

A dos años del bicentenario, ¿cómo observa al Perú?

Como perdidos en un laberinto en el que no se atina a encontrar una salida. Tenemos un sector dirigente del país que, más que en otros momentos de nuestra historia, está muy por debajo de sus responsabilidades. Y esto incluye no solo a los políticos sino, en general, a los altos cargos en casi todos los sectores, en el ámbito público y en el privado. Esos altos cargos no piensan en el país ni saben pensar a largo plazo. ❖