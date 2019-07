Por: José Ugaz S.M.

Ha transcurrido un año y medio desde que el presidente Vizcarra asumió el poder en nuestro país. Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces. No se puede olvidar que su acceso a la presidencia fue producto de la caída de su jefe, el presidente Kuczynski, acusado de haber incurrido en actos de corrupción, o al menos conflicto de interés, cuando fue ministro de Estado.

El 28 de julio del año pasado, el novel presidente dijo enfáticamente: “seremos implacables en la lucha contra la corrupción”.

Nadie puede discutir que Vizcarra ha mantenido un discurso anticorrupción claro y enfático, incluso confrontador, frente a un Poder Legislativo, empeñado en su mayoría en mostrar el fustán de la desvergüenza para apañar a corruptos y sinvergüenzas de todo pelaje.

Sin embargo, ¿cuánto hemos logrado en esa lucha por virtud del Poder Ejecutivo?

La gran virtud del presidente en esta materia ha sido ubicar el problema en su real dimensión: la corrupción en el Perú no es un accidente, no obedece a un puñado de malos líderes, o a dos o tres partidos convertidos en bandas delincuenciales que buscan llegar al poder para saquear al Estado. NO. La corrupción en nuestro país es histórica, sistémica y estructural. No es episódica ni coyuntural.

En ese sentido, la propuesta del presidente fue coherente cuando planteó la imperiosa necesidad de una reforma política. Para derrotar a la corrupción, o al menos controlarla a niveles razonables, se necesitan cambios profundos en el mundo de la política. Es indispensable tener partidos políticos serios, democráticos a la interna para poder plantear democracia al país, debemos saber de dónde vienen los fondos que financian las campañas de los que luego nos dirigirán, requerimos un sistema de administración de justicia independiente, profesional y honesto, hay que desterrar la impunidad, sobre todo la de los que se cobijan en el poder para burlar las consecuencias de sus actos, necesitamos transparencia y tener acceso a la información pública, entre varias otras medidas de fondo.

Ante tamaño reto, presentado en el formato de seis proyectos de ley, y con referéndum de por medio, se plantó una mayoría congresal indolente, cómplice y desvergonzada, deformando el argumento de la independencia de poderes para oponerse al cambio. El presidente actuó con buenos reflejos y planteó la cuestión de confianza para forzar el debate de la reforma y la aprobación de las reformas propuestas.

A regañadientes, esa mayoría complaciente y servil a la corrupción, de la cual se sirven a su vez, paradójicamente llamados padres –y madres– de la patria, se vio obligada a entrar al debate y aprobación de las normas. El resultado no ha sido todo lo bueno que se requiere, pero algo se ha logrado. También es verdad que para acometer una reforma tan profunda, los seis proyectos se quedan cortos, pero son un buen comienzo.

Dicho eso, queda preguntarse si más allá del planteamiento de las reformas, y los discursos elocuentes contra la corrupción, el presidente está liderando el tránsito hacia una sociedad más íntegra y un Estado decididamente honesto y eficiente. La respuesta, desde mi humilde punto de vista es que no. Hay gestos valiosos, pero insuficientes, como el hecho de que el premier Del Solar haya asumido la presidencia de la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción (CAN).

Se deja sentir la falta de un programa integral que combine la prevención (campañas educativas, reforma del currículo escolar, políticas institucionales anticorrupción, etc.) con la intolerancia ante las prácticas corruptas.

No es un camino fácil, es una tarea compleja, mucho más cuando existen fuerzas políticas empecinadas en impedir que el Perú camine hacia una cultura de integridad. La informalidad, una burocracia acostumbrada a la inercia y la mediocridad, y el crimen organizado, confabulan contra el cambio. Tamaño esfuerzo exige un liderazgo visible, con un equipo afinado que sume y no se limite a sobrevivir.

Hay una sensación creciente de que el gobierno está estancado y es responsable de la desaceleración de la economía por falta de decisión. En ese contexto, se extraña a un ministro de Economía más protagonista explicándonos hacia dónde vamos y cuál es la ruta de salida hacia el crecimiento.

En el poco tiempo que le queda a este gobierno, el presidente tiene el desafío de reinventarse para ponerse al frente con mayor decisión, salir de su aislamiento, y convocar a las fuerzas vivas del país seriamente interesadas en el cambio, pues es evidente que la reconfiguración sistémica del Estado y sociedad peruanos no puede ser acometida sin alianzas estratégicas.

El gobierno tiene que dejar que fiscales y jueces hagan su trabajo, como lo vienen haciendo con un balance positivo, y acompañar esa tarea con voluntad política que impida los ataques y la obstrucción. A su vez, debe dotar de los recursos indispensables a la vanguardia anticorrupción.

Sin embargo, su papel fundamental está en el ámbito de la reforma estructural, y allí, el liderazgo es la clave. Queremos ver a un presidente con ideas claras, ambiciosas, y conduciendo a un equipo dispuesto a jugarse el todo por el todo para promover el cambio cultural y la reforma del Estado. Año y medio no es mucho, pero alcanza.