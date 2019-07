Van por más

La elección de la Mesa Directiva del Congreso tiene un pronóstico arriesgado. Inscritas dos listas, no es posible asegurar cuál de ellas ganará debido al inédito caos interno de las bancadas parlamentarias, un síntoma que explica el severo deterioro institucional de este poder del Estado.

La danza caótica previa a la presentación de las candidaturas ha sido plena, especialmente por la dificultad de los grupos parlamentarios de adoptar acuerdos y los saltos acrobáticos de los legisladores, lo que nos ha dejado otro dato inédito: un Congreso de 130 miembros con 12 bancadas.

Fuerza Popular ha demostrado que no puede presentar un candidato propio, al punto que no pudo reunir a toda la bancada para tomar una decisión. Además de sus problemas internos, se ha impuesto el rechazo mayoritario ciudadano a que el fujimorismo dirija este poder del Estado. Es llamativo, en tal sentido, que la lista organizada por esta bancada solo tenga un solo miembro de ella y tres legisladores tránsfugas. Por lo mismo, también es relevante que la lista contraria, que lidera el actual presidente del Legislativo, incluya a tres representantes de bancadas que son tales desde el inicio del actual periodo parlamentario.

Las vicisitudes de Fuerza Popular no nos deberían llamar a engaño. Los miembros de la lista que no pertenecen a este grupo no se representan, no tienen un programa propio, distinto al del fujimorismo. Son testaferros de una estrategia que pretende atrincherarse en el Congreso para elevar el conflicto con el Gobierno y hacer inviable la gobernabilidad del país en los próximos meses.

Su candidato a la presidencia, elegido por una bancada contraria, abandonó su grupo aduciendo que era representante de los empresarios en el Congreso y desde su escaño se ha esmerado en respaldar vocingleramente las causas más conservadoras y mercantilistas. Del mismo modo, uno de los candidatos a vicepresidente, dolido exministro de este Gobierno, insulta frecuentemente al presidente, mientras que otra candidata representa al ala más violenta y procaz del fujimorismo.

Contra la perspectiva sectaria de extrema obstrucción y tensión que ha dominado el Congreso los últimos tres años, el sentido común indica que a la orden del día se encuentra el establecimiento de una paz parlamentaria dentro y fuera del Legislativo. Pero quienes impulsaron ese clima nocivo tienen otro negocio. Burlada la cuestión de confianza, el fujimorismo y sus aliados van por más, y ese es el problema de fondo de la elección de hoy.