“No cambiarán mucho las cosas para el 2021”

Conocido el resultado de la intervención del Congreso en la reforma política promovida por el Ejecutivo, Tuesta hace sus primeras reflexiones.

¿Qué sensación le dejan los proyectos de reforma política aprobados por el Congreso?

Uno siente que en algunas cosas se avanzó y en otras se ha retrocedido. En ese sentido, es una sensación agridulce.

¿Era algo que esperaban?

Claro que hubiese sido ingenuo de nuestra parte pensar que todo se iba a aprobar tal cual lo planteamos, pero por lo menos había la esperanza de que en algunos casos los proyectos se mejoren. Se han acercado unos y otros se han distanciado.

¿Se perdió una gran oportunidad?

Creo que el Parlamento ha perdido la gran oportunidad de, a través de la reforma, no solamente mejorar su desempeño, sino dejarnos un mejor país con mejores instituciones.

Sobre la inmunidad parlamentaria ¿se desvirtuó o simplemente no se cumplió la propuesta?

El debate ha sido frustrante porque muchos congresistas discutían sobre la pertenencia de la inmunidad, cuando lo que estaba en discusión era cómo operó el levantamiento.

¿Existe la posibilidad de modificar lo que ya se ha aprobado?

Nada garantiza que en la segunda votación se obtengan los 87 votos que se necesitan para una reforma constitucional. En consecuencia se mantiene lo actual.

¿Se maltrató la reforma política en el Congreso?

La reforma ha estado en medio de los embates, la puja, el conflicto y este choque entre el Ejecutivo y el Legislativo. El debate no ha sido lo mejor que hemos podido escuchar porque en un porcentaje, no bajo, era clarísimo que muchos congresistas no habían ni leído los proyectos de ley.

¿Qué sensación le dejó la aprobación de la paridad y la alternancia?

Para nosotros este era uno de los puntos clave. Allí, al igual que en otros proyectos, el cuerpo del texto está de acuerdo a lo presentado, pero el diablo está en los detalles. En este caso, los detalles están en las disposiciones transitorias.

Es decir, ¿no se respetó completamente la propuesta?

En el caso de las elecciones internas, vamos a ir a unas elecciones primarias absolutamente distinto a la propuesta, pero que nace de la disposición transitoria. Si hay problemas van a decir que eso fue producto de la propuesta.

¿Cómo llegamos a las elecciones del 2021?

No van a cambiar mucho las cosas para el 2021. Tal como se han aprobado los proyectos, no cambiarán mucho las cosas. Sin elecciones internas, sin la cancelación de los partidos si no superan valla, con el voto preferencial, con una paridad y alternancia incompleta, no habrá mucho cambio.

¿Qué podríamos rescatar?

En el cuerpo de muchas de las reformas aprobadas, hay un adelanto. Pero aquella idea del inicio de un nuevo centenario, con nuevas reglas, ya no lo vamos a tener.

¿Se puede considerar rechazada la cuestión de confianza y disolver el Congreso?

Unos podrían decir que sí. Otros pueden decir que en los proyectos de ley están las consideraciones presentadas. Entonces, entramos en un escenario donde las normas dan para todo tipo de interpretaciones. No existe norma interpretable en un solo sentido. Nadie tiene una respuesta clara, ni siquiera el mismo Tribunal Constitucional. ❖