Minem admite recurso de revisión presentado contra Tía María

Wilder Pari

El recurso de revisión contra la licencia de construcción de Tía María ayer fue admitido a trámite por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Ahora el Consejo Nacional de Minería deberá evaluar el instrumento legal presentado por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). El último miércoles, el presidente Martín Vizcarra señaló que en un plazo de siete días, se daría una respuesta.

El asesor del GRA, Walter Paz, señala que el recurso de revisión podría resolverse incluso en un día. Dentro del GRA, esperan tener una respuesta pronta, incluso antes del 28 de julio.

El recurso de revisión es una de las armas legales del GRA para anular la licencia de construcción que originó un paro indefinido en el valle de Tambo (Islay) desde el lunes 15 de julio. El principal argumento contra el permiso es una resolución del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) que declaró a las Lomas de Cachendo (área comprendida dentro del proyecto) como un ecosistema frágil.

Walter Paz señala que no se vulneran derechos de Southern, aunque la declaratoria haya sido posterior a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María. Las Lomas de Cachendo fueron calificadas el 18 de julio del año pasado, mientras que el EIA se aprobó el 4 de agosto del 2014.

El asesor legal sostiene que el EIA debió prever la existencia de Lomas de Cachendo, por tratarse de un instrumento ambiental. "Eso demuestra que el EIA estaba mal hecho", enfatiza. Argumenta, además, que la licencia de construcción fue aprobada el 18 de julio de este año, por tanto, debió considerar la disposición de Serfor.

Otro argumento de la revisión es la ausencia de la licencia del uso de agua de mar. Como se recuerda, Southern indica que ya no usará agua dulce para su proyecto, sino que desalinizará líquido del océano. Paz cuestiona qué fuente de agua utilizará Southern en caso le nieguen el permiso del recurso del mar.

Vía agotada

Desde el GRA, tienen claro que el recurso de revisión es la última vía administrativa. El siguiente paso, tanto para la entidad regional como para Southern, sería la vía judicial. Sin embargo, Paz todavía no quiere colocarse en tal escenario. Un recurso de amparo sería un siguiente paso.

Pero el proceso judicial no garantizaría que la construcción de la minera se paralice mientras se espera un fallo. Paz evalúa que podrían darse diferentes escenarios.

Contra servidumbre

Otro recurso del GRA contra la implementación de Tía María es la nulidad de un derecho de servidumbre de 49 hectáreas, concedidas por el GRA el 30 de julio del año pasado a Southern. El jueves, el gobernador regional Elmer Cáceres Llica firmó la nulidad del otorgamiento en una transmisión en redes sociales.

Walter Paz aclaró que el GRA no actuó de oficio para la derogatoria. Informó que se resolvió un recurso de apelación presentado el año pasado por la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia (Islay) pero que no fue contestado. No quiso ahondar en los argumentos de esta nulidad, dijo que lo hará la semana próxima. Está convencido que las acciones del GRA son correctas y que ello no ocasionará demandas económicas por parte de Southern. ❖

Un ecosistema frágil sufriría daño irreparable

Las Lomas de Cachendo comprenden un terreno de 8 402 hectáreas entre los distritos de Deán Valdivia, Mejía y Cocachacra. Fue declarado ecosistema frágil mediante la resolución 153-2018 del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). La norma también catalogó a otros 35 lugares.

La resolución señala que un ecosistema frágil tiene poca capacidad de retornar a su estado original ante actividades de impacto generadas por el ser humano.

SERFOR, en una ficha de campo del 2016, señala que las Lomas de Cachendo comprenden 16 especies de flora y 18 especies de fauna. Añadía como peligros la tala de árboles, pastoreo y el paso de autos.