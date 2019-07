Hay presión en fp para que todos enseñen sus votos

Por Enrique Patriau

Hoy, a partir de las diez de la mañana, se elegirá a la nueva Mesa Directiva del Congreso. Postularán Pedro Olaechea, en una lista que es auspiciada por el fujimorismo, y Daniel Salaverry, quien intentará la reelección.

La suma de los bloques que apoya a cada uno sugiere que Olaechea partiría como favorito. Sus opciones de victoria descansan, sobre todo, en que el bloque de legisladores de Fuerza Popular cierre filas con él y no haya deserciones.

FP cuenta con 54 escaños. Sin embargo, se especula, un sector de la bancada está descontento con la candidatura impuesta de Olaechea. Eso quiere decir que no todos estarían dispuestos a apoyarlo con sus votos.

Por esa razón, y como ya ha ocurrido antes, en FP hay presión para que los congresistas, a la hora de votar, enseñen sus respectivas boletas antes de depositarlas en el ánfora, aunque el sufragio es secreto. Esto, como una manera de evitar que algunos "rebeldes" desistan de seguir la consigna partidaria y en cambio se abstengan u opten por dar su respaldo a la lista contraria, que encabeza Salaverry.

Discusiones

Salaverry tentará la reelección, acompañado por César Vásquez (Alianza Para el Progreso), Ana María Choquehuanca (Peruanos por el Kambio) y Wilbert Rozas (Frente Amplio).

“Esperemos que los congresistas apoyen a una mesa autónoma, equitativa, que pensará en lo mejor para el país. Esta es una lista plural”, sostuvo Salaverry el jueves, luego de inscribir su postulación.

En tanto, el fujimorismo presentó una lista con Olaechea (Acción Republicana) a la cabeza. En la primera vicepresidencia postulan Karina Beteta (FP), en la segunda Salvador Heresi (Contigo) y en la tercera Marvin Palma, de Cambio 21. Es decir, los denominados “Avengers” le darían su voto a la lista que auspicia el fujimorismo.

Si Olaechea recibiera todos los votos de las bancadas a las que pertenecen él mismo y sus candidatos a vicepresidentes, sumaría 72 adhesiones.

Pero, como se ha dicho, su candidatura no despierta un entusiasmo generalizado.

Ya se mencionó que hay descontento en un sector de FP, que podría materializarse hoy al momento de los resultados finales. De nuevo, dependerá de si se deja a los congresistas 'naranjas' mantener en secreto sus respectivas boletas.

Otro ejemplo donde no existe posición unánime es el del grupo parlamentario Contigo.

“Nosotros hemos autorizado su participación, en el entendido de que es una candidatura independiente y aún cuando no se trata de una alianza política partidaria ni de bancadas, es lógico que votemos por la opción que integra nuestro colega”, respondió Gilbert Violeta cuando se le consultó sobre si su grupo respaldaba la inclusión de Heresi en la lista de Olaechea.

Efectivamente, Heresi fue autorizado a postular, aunque la votación dentro de Contigo no fue unánime. “Yo me opuse (a la presencia de Heresi) porque es un error político apoyar a Olaechea, quien representa al fujimorismo”, declaró Juan Sheput, miembro de esa bancada.

Personas que han estado al tanto de las conversaciones de las últimas horas no se han animado a dar un ganador. Eso sí, adelantaron que el resultado podría ser ajustado.

"Apoyamos al señor Salaverry. Las matemáticas no cuadran, pero si el voto es secreto y no es mostrado, creo yo que podrían cuadrar. (...) Creo que dentro de los 54 que componen FP, muchos no están de acuerdo con la dinámica propia de la bancada y, lo más importante, no están de acuerdo con el candidato que los representa”, señaló en RPP el vocero de Acción Popular, Edmundo del Águila.

Para ganar la Mesa Directiva se necesita de una mayoría simple. Y lo que ocurra seguro tendrá incidencia en el tono del discurso presidencial por 28.

La lista de los “blindadores” de Chávarry

Pedro Olaechea llegó al Congreso en la lista de Peruanos Por el Kambio. Renunció y se integró a la bancada denominada Concertación Parlamentaria. Esta se rompió, entre otros motivos, porque el candidato a la Mesa Directiva no estaba de acuerdo con la posición que tenía Juan Sheput con el caso de Pedro Chávarry.

Sheput tenía a su cargo la acusación constitucional contra el ex fiscal de la Nación y Olaechea defendía una posición más suave hacia él.

Karina Beteta, quien acompaña a Olaechea, también ha defendido a Chávarry en declaraciones públicas y en el chat la “Botika”.