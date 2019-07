Expectativas en agricultura

Agricultores sin créditos

Lucila Quintana, expresidenta de Conveagro.

No hay nada que celebrar para el sector agrario. Sin agenda estratégica, salvo expectativa de US$ 10 mil millones de incremento de las exportaciones al 2021. Tenemos expectativa de que el presidente Vizcarra diga cuándo comienza a funcionar Agrobanco, paralizado hace tres años en este gobierno. No hay créditos, ni reprograman el pago de los créditos de Agroperú a los pequeños productores, en función a la Ley 30983, para liberar del sistema de riesgos a 70 mil productores. Se debe promulgar una ley para fomentar a las cooperativas agrarias, reafirmando el principio del acto cooperativo, supervisión y fomento a la innovación técnica y gestión empresarial, adscrita al sector agrario y no a Produce.

Atender al sector agrario

Efraín Gómez Pereira, periodista especializado.

“Estamos presentando un D. S. de urgencia que ordena al MEF a crear mecanismos arancelarios para defender la producción agropecuaria nacional”. Si este enunciado lo dice el presidente Vizcarra el 28, el agro peruano habrá ganado.

Agreguemos a ello estrategias y políticas para garantizar agua, créditos, asistencia técnica, mejora de productividad, sanidad, mercados y precios justos para enfrentar la competencia desleal de las importaciones subsidiadas.

La agricultura de exportación tiene apoyo estatal y pide más, y el gobierno se lo da, sin miramientos. Es hora de equiparar la balanza y atender al sector que involucra a más de 10 millones de peruanos.