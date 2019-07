Martín Tanaka sobre reforma de inmunidad parlamentaria: “No cambia mucho a la situación actual”

El politólogo y exmiembro de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Martín Tanaka, cuestionó lo aprobado en el Pleno del Congreso en materia de inmunidad parlamentaria.

En su cuenta de Twitter, Martín Tanaka criticó que no exista un real cambio en cuanto a la inmunidad parlamentaria, tal y como se aprobó en el Congreso, ya que continúa en mano de los legisladores levantarla.

“Al final, lo aprobado no cambia mucho respecto a la situación actual y ciertamente está muy lejos de lo propuesto por el ejecutivo. La decisión de levantar la inmunidad sigue en manos del Congreso”, publicó en su cuenta de Twitter.

Sobre la inmunidad parlamentaria. Al final, lo aprobado no cambia mucho respecto a la situación actual y ciertamente está muy lejos de lo propuesto por el ejecutivo. La decisión de levantar la inmunidad sigue en manos del Congreso. Lo que cambian son los plazos para decidir.1/2 — Martín Tanaka (@MartinTanakaG) July 26, 2019

En otra publicación, explicó que el cambio consistía en el tiempo para decidir, pues ahora el plazo para decidir sobre delitos fragantes será de 24 horas y para otros casos será de 45 días.

“24 horas para delitos flagrantes y 45 días para lo demás. Solo si no se decide en ese plazo la decisión pasa al TC. Pero la idea era que el Congreso no decida sobre los congresistas, para evitar cálculos políticos y componendas. Eso no ha cambiado”, añadió en Twitter.

24 horas para delitos flagrantes y 45 días para lo demás. Solo si no se decide en ese plazo la decisión pasa al TC. Pero la idea era que el Congreso no decida sobre los congresistas, para evitar cálculos políticos y componendas. Eso no ha cambiado. 2/2 — Martín Tanaka (@MartinTanakaG) July 26, 2019

Sobre la paridad y alternancia, indicó que, mediante disposición transitoria en el 2021, se mantiene el voto preferencial, pese a que lo ideal sería eran las listas cerradas, tras establecerse los mecanismos de democracia interna.

“Así, las elecciones del 2026 se ven muy bien: elecciones primarias abiertas para seleccionar candidatos, listas con paridad y alternancia, sin voto preferencial. Pero el 2021 se ve complicado: diferencias entre partidos ya inscritos (pueden definir candidatos de manera cerrada), y nuevos (mediante primarias abiertas) y voto preferencial, que debilita la cohesión partidaria”, criticó Martín Tanaka.

Recientemente, Fernando Tuesta, quien fue presidente de la Comisión para la Reforma Política, expresó que el proyecto sobre inmunidad parlamentaria aprobado "es el que se distancia más de la propuesta” del Ejecutivo.