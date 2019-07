Edmundo del Águila: Acción Popular votará por Daniel Salaverry

El vocero de Acción Popular, Edmundo del Águila, anunció que su bancada votará apoyando a la lista liderada por Daniel Salaverry en las elecciones de la Mesa Directiva del Congreso.

Según señaló Edmundo del Águila, si el voto fuera secreto y no mostrado se podría dar una gran sorpresa, ya que no considera que no todos los fujimoristas respaldan la lista de Pedro Olaechea.

“Apoyamos al señor Salaverry. Las matemáticas no cuadran, pero si el voto es secreto y no mostrado, creo yo que podría cuadrar. (...) Creo que dentro de los 54 que componen la bancada (Fuerza Popular), estoy seguro que muchos que no están de acuerdo con la dinámica propia de la bancada y, lo más importante, no están de acuerdo con el candidato que los representa”, señaló en Ampliación de Noticias.

Cabe señalar que, a diferencia de Acción Popular, la bancada aprista ha señalado que no apoyará la lista de Daniel Salaverry. El vocero del Apra, Javier Velásquez Quesquén, indicó que su partido no apoyaría “ninguna posición reeleccionista". “Mejor dicho, hemos decidido no apoyar la reelección del señor Salaverry", precisó.

Lista de Daniel Salaverry

Sobre la lista que lidera Daniel Salaverry para postular a la Mesa Directiva, conformada por Ana María Choquehuanca, César Vásquez y Wilbert Rozas, el actual presidente del Congreso dijo que “tiene el respaldo de muchas otras bancadas como Nuevo Perú, Acción Popular y algunos otros congresistas no agrupados. Esperamos que los legisladores que tengan que emitir su voto el día 27 lo hagan pensando en lo mejor para el Congreso y qué mesa les va a garantizar un manejo independiente, autónomo y equitativo, como el de este último año”.

Por su parte, Ana María Choquehuanca aclaró en ATV: “No es la lista de Salaverry, eso lo quiero dejar bien en claro. Es una lista multipartidaria con la mayor parte de bancadas para entrar a la contienda. En esta terna, nosotros solo contemplábamos, pues ahora somos solo siete integrantes”.