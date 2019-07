No se debería aplaudir y celebrar a alguien cuyas acciones, de un momento a otro, sintonizan con nuestras preferencias o antipatías políticas. Para el antifujimorismo, el todavía presidente del congreso, Daniel Salaverry, resultó un personaje útil a sus intereses porque hizo esfuerzos de pasarse a otra orilla, pero, todo indica, por puro cálculo personal, no por convicción.

No se puede olvidar que Salaverry fue uno de los más activos voceros de Fuerza Popular en su momento más intransigente y hostil, cuando gozaban del inmenso poder de los números y que, además, tenía comunicación directa con su ex lideresa, de quien parecía ser uno de sus alfiles favoritos.

Fue quien respaldó a Mamani y sus audios, quien vociferó la bajada de dedo a Kenji Fujimori por el escándalo PPK. Nadie niega que había sustento para sancionar al líder de los “avengers” y al ex presidente, pero de allí a hacer borrón y cuenta nueva para obtener una bancada, Cambio 21, que le permita volver a postular a la Presidencia del Congreso, un cargo que no quiere abandonar, hay un trecho de coherencia que el ex aprista no ostenta.

Hizo bien Kenji en no comprar la propuesta de Salaverry, pues al margen de discrepancias ha sido un gesto, justamente, de coherencia, un valor muy escaso en la política de nuestros tiempos. No se puede olvidar, tampoco, cómo los que ahora lo “celebran”, antes le recordaban las investigaciones sobre su actividad privada, o cómo es que se refería antes al presidente Vizcarra. Pese a todo, también hay que decirlo, no lo ha hecho tan mal.