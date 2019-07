RMP: “Parece que no hay posibilidad de arreglo y nos vamos para la nulidad”

RMP se refirió al importante anuncio del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien manifestó que no se llegó a un acuerdo con la empresa Lamsac y, por tanto, se procederá a un pedido de nulidad del contrato.

La abogada señaló que la Línea Amarilla (Lamsac) tiene 11 peajes y su costo es de 5.70 soles. Por otro lado, Rutas de Lima cuenta con 7 peajes y su valor es de 5.50 soles. Asimismo, recordó que esta última obra no ha sido terminada, lo cual ha permitido que el consorcio acepte las condiciones de la Municipalidad de Lima, como modificar el precio y un estudio de rutas alternas.

“Ambas empresas tuvieron que someterse a un proceso de evaluación conjunta. La municipalidad ha hecho saber que tiene objeciones en sus contratos (…) Rutas de Lima lo ha aceptado y todo sigue adelante”, comentó.

No obstante, en el caso de Línea Amarilla no se ha llegado a ningún acuerdo, pues la empresa solo aceptó reducir la tarifa a 5.50, es decir, solo 20 céntimos, lo cual era inaceptable, ya que, según los estudios de la municipalidad, el precio no debería exceder la suma de 4.40.

“El alcalde ha señalado que van a buscar la nulidad del contrato en el Tribunal Internacional de París, ¿esto qué quiere decir? Que el contrato nunca nació, que tuvo un vicio y que se puede probar que afectó con el nacimiento del contrato”, sostuvo.

La conductora precisó que si el fallo sale favorable para el Estado peruano se deberá pagar 1 520 millones de soles por las consecuencias jurídicas, es decir, por la ejecución de la obra, la cual si está completa.

“Tienen que estar seguros que pueden probar que el contrato es nulo. Creo que el alcalde se ha quedado corto con los 1500 millones de soles (…) Parece que no hay posibilidad de arreglo y nos vamos para la nulidad", detalló.

Por último, resaltó que estos contratos no poseen cláusulas anticorrupción y que para obtener una solución tendrán que pasar más de dos años.

“ ¿Cuál es el negocio para la ciudad ¿Cuál es el negocio para el país?”, cuestionó.