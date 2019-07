Iberico estuvo en reunión con Cuellos Blancos cuando era congresista, según colaborador

Se ha revelado que un colaborador eficaz en la investigación por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto señaló que el congresista Luis Iberico participó de una reunión con el empresario Mario Mendoza.

Como indica Latina, el encuentro fue el 28 de febrero del 2014 en un restaurante de Miraflores, en la que también participaron, según el colaborador, el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, el magistrado Oswaldo Espinoza y el supremo César Hinostroza.

Según el noticiero, el colaborador brindó como prueba una fotografía donde aparece Luis Iberico al lado de Mario Mendoza.

Foto: Latina.

Cabe recordar que en esas fechas, Iberico era congresista, segundo vicepresidente de aquella Mesa Directiva. Dejó la curul al no alcanzar los votos necesarios en las elecciones generales del 2016, pero regresó al Parlamento en mayo de este año tras el desafuero del sentenciado Edwin Donayre.

Luis Iberico señaló que se trataron de “reuniones amicales, pero siempre abiertas. Nada en secreto y sin fines específicos”. Añadió que “habré coincido con ellos en alguna cosa oficial, pero ninguna relación con le mundo de la judicatura”.

Al respecto de la fotografía, el parlamentario de Alianza Para el Progreso señaló que Mario Mendoza “nunca me pidió ni me sugirió algo indebido, ni yo jamás le he pedido nada a este señor. Esta (reunión) fue hace varios años”.

Mendoza fue detenido en un operativo policial contra Los Cuellos Blancos el 28 de julio. Cumple prisión preventiva por el caso.