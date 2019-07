Probablemente es la palabra política emblemática del decenio que ya termina, con un significado que todos creen conocer. Hay momentos y circunstancias en que se trata de una definición fuerte, que no necesita mayores explicaciones. Pero hay contextos en que la palabra pierde peso, por falta de pruebas o por un uso impulsivo, fuera de toda lógica.

El diccionario de la Real Academia dice que corrupto es quien “se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar; dañado, perverso, torcido”. El diccionario Cambridge dice que quien “deshonestamente usa su posición o poder para obtener ventaja, sobre todo económica; moralmente malo”. Las demás definiciones siguen más o menos estas líneas, sugiriendo que el corrupto no siempre lo fue.

El uso peruano de estos días amplía un poco estas definiciones. Es corrupto quien se asocia, o ha asociado, con corruptos. También puede serlo quien ha sido grabado o filmado diciendo algo inapropiado, o simpatiza políticamente con un grupo político considerado corrupto. Puede serlo también quien ha sido llamado así por los medios en alguna ocasión.

Multiplica la acusación la idea de que ella es capaz de descalificar al acusado ante la ciudadanía. Pero la experiencia muestra que ello no sucede. Una gran mayoría de los corruptos, reales o no, siguen actuando en política como si nada hubiera sucedido. Los simpatizantes siempre piensan que se trata de una gran calumnia, y trasladan la acusación a los enemigos.

Es una expresión de uso exclusivo para los círculos del poder y del dinero, los que tienen poder y posición, o rodean a quienes los tienen. Por alguna razón la palabra no suele usarse en los casos de infracción o delito en los sectores populares. Como si allí no hubiera habido nada que corromper. A pocos se les ocurre asociar informalidad con corrupción, por ejemplo. O atribuirlo al transportista con una fortuna en papeletas no pagadas.

Por uno de esos fenómenos de inflación en el lenguaje, la palabra está condenada a perder buena parte de su sentido. De hecho nos estamos acostumbrando a llamar así a todos los integrantes de una agrupación que ha alojado o aloja corruptos. Es la famosa culpa por asociación, que funciona como un injusto juicio sumario instantáneo.