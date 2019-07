Congreso: lo que no se vio del último día de la legislatura ampliada [GALERÍA]

En junio pasado, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunció que se ampliaba la legislatura para cumplir con la cuestión de confianza que solicitó el Ejecutivo a través del primer ministro, Salvador del Solar, a fin de que se atiendan las reformas políticas que impulsa el Gobierno.

A lo largo de julio, la Comisión de Constitución, encargada de ser el primer filtro de evaluación de los proyectos de reforma política, elaboró los seis dictámenes correspondientes a las iniciativas que presentó el Ejecutivo.

Pero hasta este jueves 25 de julio, último día de la legislatura ampliada por el presidente Salaverry, cinco de los seis proyectos de reforma han sido aprobados, tras largos debates en el hemiciclo del Parlamento que ha sido también escenario de no pocas situaciones tensas entre parlamentarios y, sobre todo por los próximas elecciones para la Mesa Directiva, terreno para las reuniones entre legisladores que coordinan las listas que se presentarán a la contienda electoral.

Hasta el miércoles, restaban discutirse y aprobarse los proyectos de reforma política concernientes a la paridad y alternancia en las listas electorales para cargos de acceso a través de elección popular, y el de la reforma constitucional del artículo 93, referida a la inmunidad parlamentaria.

Sin embargo, este jueves se aprobó, con 78 votos a favor y 32 en contra, el texto sustitutorio del dictamen del proyecto sobre la inmunidad parlamentaria, que fue sustentado por la fujimorista Rosa Bartra y debatido desde las 10 de la mañana, aproximadamente.

No obstante, pese a que fue aprobado el proyecto de reforma constitucional, debido a que no alcanzó el número de votos necesarios para ser nuevamente votado en una segunda legislatura, Salaverry anunció que, a fin de ratificarlo o, en su defecto, descartarlo, el proyecto deberá ser llevado a un referéndum para que la ciudadanía decida si apoya o no el dictamen de la Comisión de Constitución.

Ante ese escenario, sin embargo, los congresistas de Fuerza Popular Miguel Torres y Alejandra Aramayo, presentaron una reconsideración para que se vuelva a votar otra vez el texto sustitutorio del dictamen, con el propósito de alcanzar los votos necesarios y que no se lleve a cabo un referéndum.

El proyecto, vale indicar, no toma en cuenta la propuesta inicial del Ejecutivo, que planteaba que la facultad de levantar la inmunidad parlamentaria pase a ser una prerrogativa de la Corte Suprema del Poder Judicial.

Por el contrario, el dictamen de la comisión Bartra mantiene la potestad de levantar el fuero congresal, para procesamiento y detención, como atributo exclusivo del Congreso de la República.

Cabe indicar, por otro lado, que aún resta debatirse y votarse el proyecto que plantea cambios en el sistema electoral, en el cual se contempla la integración de la paridad y alternancia como criterio para elaborar las listas de candidatos a las elecciones. Esta iniciativa, además, propone terminar con el voto preferencial.

Si bien el Ejecutivo establecía en su iniciativa que, para que haya una equidad en la representación entre varones y mujeres, las listas se confeccionen con el 50% de varones y el 50% de mujeres, la Comisión de Constitución aprobó en su dictamen aprobar la implementación gradual de la paridad.

De este modo, según señala el dictamen, se empezará con una cuota de 40% de mujeres para los siguientes comicios, la cual subirá a 45% en el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al 50%.

Al final de la completa implementación de la reforma por paridad y alternancia, el proyecto especifica que la Defensoría del Pueblo deberá hacer un informe de diagnóstico para ver los resultados de la propuesta.