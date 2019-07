Pleno inicia debate sobre reforma política en el último día de plazo [EN VIVO]

Actualización

10:47 Wilbert Rozas le responde que no tiene ninguna acusación, solo hay una investigación. “Yo no he cometido ningún delito”, enfatiza.

10:46 Salgado pide interrupción y replica a Arana que si no fuera por la inmunidad su colega Wilbert Rozas “no estaría sentado a su costado”.

10:45 El congresista Marco Arana ratificó que su bancada respalda la propuesta del Ejecutivo para que la inmunidad parlamentaria deje de ser potestad del Parlamento.

“La inmunidad ha sido usada como un arma para atacar a los opositores y favorecer a los amigos”, comenta.

10:32 “Si es que nos cierran mañana yo seguiré defendiendo al Parlamento desde donde me encuentre”, resaltó Salgado.

10:21 La fujimorista Luz Salgado pide que el Congreso apoye a las familias afectadas por el incendio en el Callao.

10:20 El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, inicia la sesión plenaria con 67 parlamentarios. Se continúa con el debate sobre la inmunidad parlamentaria.

Nota previa

El Congreso de la República solo tiene hasta este jueves 25 de julio para aprobar los dictámenes sobre la paridad y alternancia de género, y la de inmunidad parlamentaria. Estos dos proyectos son los pendientes del paquete de reforma política que presentó el Poder Ejecutivo al plantear la cuestión de confianza, la que fue otorgada.

La sesión de este jueves comenzará a las 10 de la mañana y continuará a la suspendida el último miércoles por Daniel Salaverry, titular del Parlamento, luego que integrantes de Fuerza Popular comenzaran a hacer arengas y colocar improvisados carteles en sus escaños.

Estos mostraban mensajes contra de la iniciativa de alternancia y paridad de género, en respuesta a los afiches que Nuevo Perú tenía a favor. El acto impidió que el Pleno logre debatir y aprobar los dictámenes planteados.

Congreso y la inmunidad parlamentaria

La iniciativa sobre la inmunidad parlamentaria ha sido alterado en su esencia, prohibición establecida por el Poder Ejecutivo. En la hora de debate sobre el referido tema, la mayoría de fujimoristas se opuso a que el fuero parlamentario sea levantado por otra entidad que no sea el Congreso. El Gobierno propuso que esté a cargo de la Corte Suprema.

Precisamente, la Comisión de Constitución en el dictamen aprobado persistió en el que Parlamento tenga la potestad de la inmunidad de cada uno de su miembros, solo ajustó los tiempos de los procedimientos.

¿Disolución del Congreso?

El primer ministro, Salvador del Solar, sustentó el pasado 4 de junio la cuestión de confianza planteada ante el Parlamento. Se basó en seis propuestas legislativas sobre la reforma política.

Del solar, en su argumentación estableció que ningún proyecto de ley debía ser alterado en su esencia, sino solo modificado. De realizarse una “desnaturalización”, el Ejecutivo interpretaría como el rechazo al pedido constitucional.

De acuerdo a la Constitución, de negar en dos ocasiones el Congreso a la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, podría disolver el Congreso.

Esta condición fue recordada por el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, pero aclaró que este mecanismo es de uso y decisión exclusiva del mandatario. Resaltó que ninguna circunstancia está negada y deberá ser evaluada.

“La tiene hoy como la tiene mañana. Depende de la oportunidad, y esa oportunidad tiene que ser debidamente evaluada y esa discrecionalidad solo la tiene únicamente el señor presidente”, señaló en entrevista en Canal N.