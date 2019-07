Alan García: Poder Judicial decidirá si José Nava puede disponer de 65 vehículos de su empresa

Por: Alonso Collantes

La Sala de Apelaciones Anticorrupción decidirá en el plazo de ley si José Nava Mendiola, hijo del encarcelado Luis Nava Guibert, podrá disponer o vender 65 vehículos de su empresa Transportes Don Reyna S.A.C.

El Poder Judicial ordenó el 14 de enero de este año que se aplique la inhibición para las maquinarias (camionetas, volquetes, entre otros) por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht. No obstante, el abogado de Nava Mendiola, Rommel Macedo Garnica, sustentó este jueves la apelación contra la medida.

Inicialmente, el recurso de José Nava pretendía recuperar el control, además de los 65 vehículos, sobre otros dos inmuebles a los que también se les aplicó la medida de inhibición por orden del juez Richard Concepción Carhuancho.

Sala deja al voto extremo de la apelación, la cual evaluará y notificará en las casillas electrónicas de las partes involucradas. https://t.co/5BaeIemJUB — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) July 25, 2019

Sin embargo, al iniciar la audiencia, el hijo de Luis Nava estuvo de acuerdo con dejar el predio de la Avenida del Parque en La Molina (valorizado en US$4 millones) y otro inmueble, una oficina ubicada en el distrito de Santiago de Surco (de aproximadamente US$1 millón 500 mil) con las medidas de restricción.

Ello con el objetivo, según dijo su abogado, de dejar una especie de garantía “para un eventual pago de reparación civil” al terminar la investigación y un posible juicio. Otra de las posturas de su defensa es que la inhibición debe revocarse contra los vehículos puesto que afecta a las actividades comerciales de la empresa, que los alquila.

Parte de los 65 vehículos pedidos por José Nava.

Uno de los contratos que tuvo Transportes Don Reyna fue con CONIRSA (consorcio integrado por Odebrecht y que ganó la ejecución de IIRSA Sur). A ello, el abogado Maceda aclaró que Jorge Barata, el 24 de abril del 2019, indicó al ser interrogado por la Fiscalía que “no hubo servicios simulados, Don Reyna hizo servicios reales", por lo que no hubo ingreso ilegal de dinero.

Odebrecht: antecedentes y nexos

Para el fiscal Oliver Chávez, adjunto superior del Equipo Especial Lava Jato, las vinculaciones que tiene la empresa Transportes Don Reyna están referidas a que, desde que fue creada en 1995 (con solo S/15 500), “hubo un inusual incremento patrimonial” que se evidenció desde 2008. No mediante contratos simulados.

En ese año, durante el segundo gobierno de Alan García, José Nava inyectó un capital de S/230 mil a la empresa. La tesis del Ministerio Público señala que el dinero habría provenido de la ‘Caja 2’. “Desde 1995 ha incrementado 300 veces su capital”, señaló Chávez, pues el valor de la empresa, actualmente, ronda los S/4 millones.

En este caso de presunto lavado de activos, aún en investigación preliminar, la reparación civil no se puede calcular, por lo que los inmuebles inhibidos no serían suficientes, agregó el fiscal. Además, el caso está a cargo del fiscal de lavado de activos José Castellanos, sin embargo, para la apelación está en poder del Equipo Especial, que solicitó le deriven el asunto para conocerlo, mas no para unificarlos.

Desde mayo de este año, tanto José Nava Mendiola como Samir Atala Nemi, tienen comparecencia restringida. En cambio, Luis Nava Guibert, exsecretario presidencial de Alan García, cumple prisión preventiva por 36 meses; mientras que Miguel Atala tiene arresto domiciliario.

Al final de la sesión, José Nava Mendiola negó que su padre Luis Nava Guibert haya tenido alguna vinculación con su empresa, “salvo de haber sido presidente del directorio de la empresa, que fue por un pedido familiar”. Acerca del incremento patrimonial de Don Reyna, indicó que todo aporte fue bancarizado y no con dinero en efectivo.