Verónika Mendoza: “Lamentablemente, tenemos que pagarle el sueldo a esa mayoría parlamentaria”

Verónika Mendoza, excandidata a la presidencia, recordó cuando Salvador del Solar solicitó la cuestión de confianza y resaltó que en el país se realizaron movilizaciones en las que los peruanos pidieron que se cierre el Congreso.

“De este Congreso de la República no espero gran cosa. Nuestra posición fue, hace unas semanas, que se cerrara constitucionalmente el Congreso porque pensamos que el país no debería aguantar lo que está aguantando ahora. Lo que planteamos en última instancia es dar nuestros votos para que el fujimorismo no siga en la Mesa Directiva para que ya no sigan blindando", expresó Verónika Mendoza.

“El país perdió la oportunidad, cuando incluso la ciudadanía se movilizó pidiendo el cierre constitucional del Congreso. Hoy estamos bajo las circunstancias de, lamentablemente, tener que pagarle el sueldo a esa mayoría parlamentaria”, añadió.

En otro momento, esperó que se apruebe la reforma política y señaló que la prioridad de Nuevo Perú es fortalecer su organización y abrir el diálogo con todas las fuerzas políticas, resaltando la importancia de conversar en el plano político.

“Necesitamos un momento de diálogo, de apertura. Convocar a la gente a hacer política, y en el proceso ver con quién se puede o no contar”, agregó Verónika Mendoza.

Sobre la inmunidad parlamentaria, enfatizó en la importancia de que no quede en manos de los congresistas, ya que “otorongo no come otorongo” y recordó que hasta el momento no se conocen detalles del paradero de Edwin Donayre.

Verónika Mendoza sobre el fujimorismo

Hace unos días, Verónika Mendoza se refirió al fujimorismo y lo calificó de “amenaza”. “Lamento que el señor Oppenheimer esté tan desinformado sobre el fujimorismo. Sí creo que ha sido una grave amenaza, aún lo es. Digamos, lo que están haciendo en el Parlamento, blindando fiscales, blindando a su gente, permitiendo congresistas prófugos que le robaron dinero al Ejército peruano. O sea, el fujimorismo ha sido y todavía, aunque está bastante golpeado, sigue siendo una amenaza para la democracia del país", señaló.

Las declaraciones las dio luego de que Andrés Oppenheimer opinó que la aparición de un político que al que calificó como “antisistémico” sería el mayor riesgo para el Perú.