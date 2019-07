“Poner a Olaechea es poner un candidato de Fuerza Popular”

¿Qué cree que hubo detrás de la solicitud para que se votara el retorno de Kenji Fujimori y otros dos parlamentarios de su entorno?

No ha sido una iniciativa propia del presidente del Congreso, ha sido una lucha constante de la mayoría de integrantes de Cambio 21. El presidente del Congreso se comprometió a verlo en esta legislatura. Como él ya estaba terminando la legislatura le exhortamos para que ponga a debate. La insistencia fue nuestra y él cumplió con ponerlo a debate, lamentablemente faltaron 3 votos y no pudo lograrse el objetivo que es regresar a los tres parlamentarios.

¿Por qué Salaverry recién planteó esta cuestión y no antes? ¿Por qué lo hace a poco de la elección de la nueva Mesa Directiva?

Precisamente esa ha sido una de las motivaciones que han tenido algunos parlamentarios de Fuerza Popular para cuestionar el tema, porque no olvidemos que así lo hubiésemos puesto antes, igual hubieran cuestionado, porque en el fondo no quieren que regrese Kenji Fujimori (...) Es un tema estrictamente político. ¿Cuál es el temor de perder tres parlamentarios que tienen en el Congreso sin haber sido elegidos? Igual están haciendo cálculo político.

¿Cree que todavía sea posible que Kenji Fujimori regrese al Congreso?

No había intención alguna (de que regrese Kenji), nunca la hubo. Lo que sí hubo fueron burlas de varios parlamentarios de Fuerza Popular que salieron públicamente a señalar que estarían de acuerdo con el regreso de Kenji, claro, pero querían seguramente el pacto político de que pudieran votar a favor (de ellos). Acá no ha habido ninguna condición a cambio porque no se sabe todavía cuál será la lista de Daniel Salaverry. La desesperación nuestra es que lo haga él ahora, porque si entra un presidente del Congreso de Fuerza Popular, jamás lo va a agendar.

El fujimorismo está promoviendo la candidatura de Pedro Olaechea ¿Qué opina al respecto?

El fujimorismo no ha dado un paso al costado. Poner al señor Pedro Olaechea es poner un candidato de Fuerza Popular. Si bien es cierto, no pertenece a la bancada, pero tiene un acercamiento que es de conocimiento público.

¿Cuál sería la motivación de Olaechea para querer aceptar una candidatura con el respaldo del fujimorismo?

Sabemos que la mayoría de bancadas que se han formado, a excepción de Cambio 21, juegan en pared con el fujimorismo. Sus intereses personales los desconozco, pero ahí están los intereses políticos que es precisamente 'oye, voto contigo, formo mi grupo, pero me das la presidencia'. Ahí se evidencia un interés político.

¿El retorno de Kenji podría ser algo por lo que Cambio 21 apoyaría a cierta lista a la Mesa Directiva?

En realidad nosotros hemos estado desde un principio sin el líder político, porque desde que nos formamos Kenji estuvo fuera, sin embargo, eso no resta mérito para tener también estas ambiciones políticas como las tiene cualquier parlamentario, aunque en esta oportunidad Cambio 21 no va a participar, pero sí queremos apoyar a esas minorías que tienen la voluntad de servir al país. ❖