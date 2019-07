Los diversos escenarios ante la posible liberación de Keiko Fujimori

Por: Ángela Ccanto

Este miércoles 24 de julio, a las 8:30, la Corte Suprema de Justicia decidirá sobre el recurso de casación presentada por la defensa de Keiko Fujimori, con el objetivo de revocar los 36 meses de prisión preventiva en su contra. Los escenarios en torno a la decisión que tome la Sala Penal Permanente son diversos.

La República conversó con Romy Chang y Luciano Lopez, ambos abogados penalistas, para analizar qué sucederá si la Corte Suprema falla a favor o no de la excandidata presidencial.

Si declaran fundada la casación:

Romy Chang, penalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), indica que la Sala Penal Permanente va a decidir si la interpretación de la norma respecto a la prisión preventiva contra Keiko Fujimori ha sido correctamente aplicada por las salas de los jueces Richard Concepción Carhuancho y Cesar Sahuanay.

"Sí la Sala Penal Permanente falla a favor de la señora Fujimori, esto va a impactar, de forma definitiva, a los otros casos que investiga el equipo especial. La Permanente podría decidir si la fundamentación hecha por los fiscales sobre los fundados hechos de convicción no son suficientes respecto al lavado de activos, porque aún no han demostrado que el dinero de Odebrecht sea ilícito. Y eso creará consecuencias graves en otros casos del equipo especial", indicó Romy Chang.

Luciano López, constitucionalista, considera que un eventual fallo a favor de Keiko Fujimori no afectaría, ni entorpecería la investigación del equipo especial. “El recurso planteado ante la Corte Suprema es contra la prisión preventiva y no contra la investigación. Lo que va a decidir la Sala Penal es sí se han vulnerado sus derechos del debido proceso, si es así, no le corresponde prisión”, consideró López.

Si rechazan la casación:

“Si se rechaza, no hay ningún cambio en el proceso, ni en la estrategia de la fiscalía; es más se ratifica y fortalece lo diche por los fiscales”, declaró Romy Chang. Sin embargo, el panorama para la defensa de Keiko se complicaría. "Como la defensa de la señora Fujimori ya agotó el recurso de casación, lo que le quedaría por hacer es presentar un habeas corpus contra la corte suprema por rechazar su casación y si esta es también no aceptada, no tendrá otra opción que recurrir al Tribunal Constitucional”, agregó Romy Chang.

Luciano López considera que hoy dos escenarios: la permanencia de Keiko Fujimori en prisión o anular sólo una de las dos resoluciones, ya sea de la sala del Juez Concepción Carhuancho o la de Sahuanay. "Lo que podría resolver la Corte Suprema es anular cualquier de las resoluciones; la de primera o segunda instancia, si eso sucede, la señora Keiko continúa en prisión, hasta que la sala correspondiente vuelva a realizar una audiencia y se subsanen las observaciones de la Corte Suprema. En ese caso, por ejemplo, la Sala de Cesar Sahuanay podría dejarla en libertad", puntualizó Luciano López.

Se podría recortar los meses de prisión:

"La Sala Penal puede decidir que no se ha hecho una buena fundamentación para establecer los 36 meses de prisión preventiva, y esto sucede porque los elementos de convicción no son suficientes y puede rebajar el plazo de prisión preventiva", señaló la abogada Romy Chang.

Luciano López indicó que es probable que la Corte Suprema decida otras medidas coercitivas en caso de Keiko Fujimori. "El elemento de obstaculización de la justicia esta probado, pero peligro de fuga, no; y la presunta comisión del delito de lavado de activos aún tiene mucho por desglosar, se debe probar que el dinero de Odebrecht era Ilegal. En ese caso podrían dictar otro tipo de medidas coercitivas de la libertad. Impedimento de salida del país, arresto domiciliario, etc”, agregó López