Congreso: Pleno debate proyectos de inmunidad parlamentaria y paridad este miércoles

El Pleno del Legislativo debatirá y votará los dos últimos dictámenes de la reforma política: el proyecto 4186 sobre alternancia y paridad, y eliminación del voto preferencial, y el proyecto 4416 que modifica la inmunidad parlamentaria.

La noche del último martes, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, tras culminar el rol de oradores respecto al proyecto de reforma sobre paridad entre hombres y mujeres en la lista de candidatos, aceptó el pedido de la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, de ir a un cuarto intermedio para elaborar un texto sustitutorio de la propuesta.

PUEDES VER Congreso aprobó reforma que impide a condenados a postular en elecciones

Durante la última jornada del Pleno, a la que Salaverry Villa declaró como permanente, la representación nacional aprobó la propuesta que modifica los artículos 359-A, 359-B y 359-C del Código Penal que tipifican el delito de financiamiento ilegal en las organizaciones políticas, y el proyecto que establece los impedimentos para ejercer la función pública.

Pedro Chávarry está citado para este miércoles

El fiscal supremo Pedro Chávarry fue citado por tercera vez para que acuda al Pleno del Congreso y brinde sus descargos por la denuncia constitucional en su contra por el presunto delito de encubrimiento real, que habría cometido al remover de su cargo a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, en diciembre de 2018.

PUEDES VER Fujimorista César Segura se puso tapones en los oídos cuando habló Marco Arana [GALERÍA]

Tras pedir su reprogramación dos veces aduciendo motivos de salud, el Legislativo lo citó para esta mañana, sin embargo, el otrora fiscal de la Nación envió un documento al Parlamento en el que argumenta que no podrá asistir por su salud y porque su abogado Julio Rodríguez no se encuentra en el país, y su nuevo defensor no cuenta con el “tiempo prudencial para que tome conocimiento de los cargos que sustancian la acusación constitucional”.