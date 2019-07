Alianza para el Progreso evalúa postular a Marisol Espinoza a la Mesa Directiva

La bancada Alianza para el Progreso (APP) estaría evaluando postular a Marisol Espinoza a la Mesa Directiva; sin embargo, hasta el momento no se ha emitido ningún comunicado oficial.

El 27 de julio se realizarán las elecciones para la Mesa Directiva del Congreso, luego de reprogramarse, pues se iba a votar el viernes 25, día en que termina la legislatura y debería de estar aprobadas todas las reformas políticas que el Poder Ejecutivo consideró en la cuestión de confianza.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, no ha manifestado si volverá a postular ni de qué bancada estaría acompañado. Pese a esto, algunas bancadas se han pronunciado sobre una posible reelección.

La Apra ha señalado que no lo apoyaría. “No vamos a presentar a nadie. El Apra [no va ir] para nada a la Mesa [Directiva]”, indicó Javier Velásquez Quesquén. “Mejor dicho, hemos decidido no apoyar la reelección del señor Salaverry”, señaló el parlamentario, agregando que los votos de su bancada irán para "Víctor Andrés García Belaunde o a cualquier lista multipartidaria alterna”, añadió.

PUEDES VER Apra no apoyará reelección de Daniel Salaverry a la presidencia del Congreso

Hasta el momento, otro de los nombres voceados es el de Pedro Olaechea, de Acción Republicana, quien recibiría el apoyo de Fuerza Popular.

Pero Salaverry no podría competir en la Mesa Directiva en su condición de legislador independiente, por lo que tendría que unirse a una bancada antes de las elecciones. Por su parte, Maritza García dijo que había conversado con Daniel Salaverry y otros parlamentarios como Yesenia Ponce, Rolando Reátegui y Glider Ushñahua, ya que se uniría al grupo político de Kenji Fujimori.