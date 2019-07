Asuntos de emprendedores

¿Usamos marketing digital?

Jerry Lynch, docente en el CIDE PUCP.

El marketing digital es una herramienta clave siempre y cuando sepamos cómo usarlo. A veces la principal barrera para plantear una estrategia de marketing digital no es el desconocimiento –al que solemos atribuir nuestros tropiezos– sino la falta de objetivos claros. Si hacemos que estos sean específicos, medibles, pero principalmente alcanzables, podremos desarrollar metas más acorde a nuestro emprendimiento. Otra idea es mantener siempre un mensaje de fácil recordación e identificación. No se trata de decir “quiero vender esto” o “quiero decir esto”, hay que entender cómo nos busca el público. Finalmente, contar con un presupuesto alto no nos garantiza el éxito, lo ideal es optimizar nuestros recursos y poder generar contenido de calidad.

............................................

La tecnología como aliado

Juan Francisco Gaviria, docente CIDE-PUCP

Tener conocimientos sobre finanzas y saber gestionarlas es el talón de Aquiles de muchos emprendedores. Es indispensable gestionar las herramientas financieras adecuadas. Podemos empezar con el uso de un cuaderno físico ordenado para luego recurrir a una herramienta en Excel. Sin embargo, existen programas como el ERP (Sistema de Planificación de Recursos Empresariales) que facilitan procesos de contabilidad, logística, producción, etc., adaptados a la realidad del negocio. Incluso, disponemos de software gratis, aplicaciones y otras herramientas que permiten manejar las finanzas al detalle. Lo importante es perder el temor, capacitarse y familiarizarse con estas plataformas que facilitarán la toma de decisiones.