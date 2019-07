Alcalde de Talara: “mi gobierno se está sometiendo a todo tipo de control”

El alcalde de Talara, José Vitonera Infante, señaló que su gestión se viene sometiendo a todo tipo de control de cualquier institución u organismo competente a fin de que cuidar los intereses del Estado y no se cometa algún tipo de corrupción durante su gobierno por parte de sus funcionarios de confianza.

Fue luego que la Contraloría General de la República pusiera de conocimiento de los tres informes emitidos entre abril y julio del presente año, donde alerta a la Municipalidad Provincial de Talara, sobre algunas observaciones y/o riesgos en el proceso de selección para la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de los parques 70, 71 y 72 del distrito de Pariñas” por un monto de 2 millones 361 mil 712 soles.

La autoridad manifestó que, el gobierno local que preside, se viene sometiendo a todo tipo de control de cualquier institución, contribuyendo de esa manera con los Organismos del Estado en la lucha contra la erradicación de todo tipo de actos de corrupción en las gestiones locales.

Señaló que hasta la fecha no ha firmado contrato alguno con la empresa ganadora de la buena pro para la ejecución de la obra en los parques 70, 71 y 72, hasta que los funcionarios y el área jurídica no investiguen y se pronuncien, teniendo conocimiento que los ISOS de la empresa ganadora es de carreteras y el que ocupó el segundo puesto cuenta con ISOS de edificación.

“Hay observaciones por parte del Control Interno y vigilante a que los funcionarios respondan a las mismas. No se firmará contrato alguno hasta que estas observaciones sean levantadas, porque estamos sometidos a todo tipo de control que permita erradicar todo tipo de corrupción. "Me llama la atención que en anteriores gestiones no se hiciera esto, pero en fin, estamos a la espera de que consolide la respectiva documentación para saber si este proceso va o no” dijo la autoridad.