Richard Arce denuncia irregularidades en caso de Luis Castañeda

El congresista de Nuevo Perú Richard Arce denunció presuntas irregularidades en la entrega del informe final del grupo que investigó el incremento de peajes de los proyectos Línea Amarilla y Rutas de Lima durante la gestión de Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán.

Según señaló el legislador, este martes 23 de julio la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso debatirá el documento pese a que aún no se les ha remitido a los miembros del grupo de trabajo. Es decir, se espera que el informe proceda a votación sin que haya sido revisado ni analizado.

“La Comisión de Defensa del Consumidor fue convocado para aprobar el informe de la comisión investigadora respecto a Rutas de Lima y Línea Amarilla. El problema es que se verá el informe final, pero a la fecha no nos han remitido dicho informe”, señaló.

El congresista indicó a La República que junto a la convocatoria de la sesión también debió ir adjuntado el informe final a votar. “Uno no vota a ciegas, no vota por consignas. Entiendo bien que Fuerza Popular tiene esa posición de votar sin libertad de conciencia, pero esto no se puede aplicar para una comisión investigadora multipartidaria”, remarcó.

“Tengo la preocupación que como no nos han entregado [el informe] van a pretender que se vote un informe que no se ha revisado ni analizado. Sobre todo cuando hemos solicitado la ampliación del plazo ante las nuevas evidencias como las declaraciones Léo Pinheiro, ex presidente de OAS”, precisó.

Asimismo, informó que ha pedido citar nuevamente al grupo de trabajo a Luis Castañeda y a la exfuncionaria Giselle Zegarra. En el caso de Susana Villarán y José Miguel Castro, recabar mayor información desde los penales. Sin embargo, hasta el momento no ha tenido respuesta.