Odebrecht reconoce pagos en otras 2 obras

Colaboración. Información entregada al Equipo Especial revela pagos en proyectos Punta de Bombón en el sur y Vado Grande en Piura. El beneficiario fue Rodolfo Prialé de la Peña. Se habla de hasta tres depósitos por US$ 610.950.

A través de sus abogados, la constructora Odebrecht entregó información de pagos ilícitos en otras dos obras de construcción, que no aparecen incluidas en el acuerdo de colaboración eficaz: en el segundo tramo de la obra de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Camána-Quilca-Matarani-Ilo-Tacna (Punta Bombón) y en el corredor vial Hualapampa-Sondor-Huacabamba-Paita-Vado Grande, en Piura.

La entrega, de acuerdo con información obtenida por La República, fue realizada en mayo, en un escrito que la abogada Lourdes Carreño, representante legal de Odebrecht, presentó al Equipo Especial. El escrito indica que es información obtenida de los servidores de los programas MyWebDay y Drousys, que entregaba como parte de la colaboración con la Fiscalía.

'Club de la Construcción'

Hace unos diez días, el fiscal Germán Juárez Atoche notificó una disposición que incluye ambas obras en la investigación a las actividades ilícitas del 'Club de la Construcción', pero aún sin decidir nada sobre la responsabilidad de la empresa brasileña.

La investigación al cartel de las constructoras incluye el delito de cohecho (soborno) y asociación ilícita, que no forma parte del acuerdo de colaboración con Odebrecht, que aprobó la jueza María de los Ángeles Álvarez, el 17 de junio.

La República no pudo confirmar si la entrega de la información de Odebrecht y la decisión del fiscal Juárez están relacionadas. El fiscal no atendió los pedido de información de este diario. Odebrecht tampoco hizo comentarios.

De acuerdo con nuestras fuentes, en licitación pública N° 24-2012/MTC/20, para la rehabilitación de la carretera Camaná-Quilca-Matarani-Ilo-Tacna se suscitó una pugna entre Odebrecht, OAS, Obrainsa y Málaga por adjudicarse el contrato.

Se dividen obra

Para superar el impase, se produjo una reunión en un departamento ubicado en la Av. Los Eucaliptos 415, San Isidro. Participaron Leonardo Fracassi Costa de OAS, Ernesto Tejeda Moscoso de Obrainsa, Renato Ribeiro Bortoletti de Odebrecht y Marco Aranda de Cosapi.

Después de una acalorada discusión y la intervención de Carlos García Alcázar y Rodolfo Prialé de la Peña, se decidió dividir la obra en dos tramos. Así, un primer tramo fue adjudicado a un consorcio integrado por OAS (40%), Cosapi (40%) y Obrainsa (20%), en tanto, el segundo tramo, con la licitación N° 005-214, quedó para Odebrecht (58%) y Obrainsa (42%), con el Consorcio Vial El Arenal Punta de Bombón.

Valfredo de Asis Ribeiro de OAS ha reconocido pagos ilícitos en efectivo y a través de transferencias bancarias a Prialé de la Peña por esta obra. OAS realizó tres pagos a través del sistema bancario de EEUU y Uruguay por 1'805.482 el 12 de marzo del 2013, por 199.974 el 23 de octubre del 2013 y otra por 238.974 el 25 de noviembre del 2013 desde la offshore Cilgory a Corporación El diluvio.

Vado Grande

La segunda obra en que Odebrecht ha reportado un pago ilícito es en el concurso público N° 006-2012/MTC/20 para la gestión y conservación del corredor vial Hualapampa-Sondor-Huancabamba-Paicapampa-Vado Grande-Canchaque y Socchabamba, en Piura.

Esta obra fue adjudicada al consorcio Gestiones Viales del Norte, integrado por Odebrecht, Obrainsa y SVC Ingeniería y Construcción. Según la información alcanzada al Equipo Especial, Raymundo Trindade Serra coordinó los pagos con Prialé de la Peña.

El 6 de diciembre del 2012, una transferencia de US$ 459.962, el 18 de agosto del 2013 por US$ 119.988 y el 29 de agosto del 2013 por US$ 31.000, a cuentas en el Inteligo Bank de Corporación El Diluvio y Joyas de la India, vinculadas a Prialé. En total, US$ 610.950.

En los documentos de la Caja 2 de Odebrecht filtrados en Ecuador, aparece un pago adicional de US$ 26.135 realizados el 10 de marzo del 2014, con cargo a la obra "Vado Grande". El dinero se transfirió a las empresas Select Engineering Consulting and Service y Construmac y como beneficiario aparece el nombre código "Flaco", que podría ser Prialé de la Peña. ❖

