Ausencia de fujimoristas impidió sesión de Comisión Permante [VIDEO]

Esta mañana, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, suspendió el inicio de una sesión de la Comisión Permanente por falta de quórum.

De acuerdo al Reglamento del Parlamento, para llevar a cabo una sesión de la Comisión Permanente es necesaria la participación “de la mitad más uno del número hábil de sus miembros”, es decir 16 legisladores.

Sin embargo, a la sesión solo llegaron 14 congresistas, siendo la bancada de Fuerza Popular la que presentó el mayor número de inasistencias.

El grupo parlamentario fujimorista tiene 18 representantes en la Comisión Permanente, pero de ese número solo asistieron 4.

Entre los ausentes están Segundo Tapia y Yeni Vilcatoma, ambos miembros de la Mesa Directiva, Percy Alcalá, Alejandra Aramayo, Tamar Arimborgo, Rosa Bartra, Héctor Becerril, Karina Beteta, Luis Galarreta, Úrsula Letona, Gladys Andrade, Milagros Salazar, Fredy Sarmiento y Milagros Takayama.

Además de los fujimoristas, solo faltó el legislador Richard Acuña, de Alianza para el Progreso.

Tras suspender la sesión, el titular de la Comisión Permanente, Daniel Salaverry, lamentó que la ausencia de miembros frustrara la cita en la que se verían temas de seguridad nacional.

“Simplemente no hubo quórum. Me apena y preocupa porque había temas de seguridad ciudadana que son tan importantes y urgentes que no se han podido atender porque hay congresistas que simplemente han decidido no venir”, declaró a la prensa.