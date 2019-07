Daniel Salaverry suspende sesión de la Comisión Permanente por falta de quórum

El titular del Legislativo, Daniel Salaverry, suspendió la sesión de la Comisión Permanente en la que se iban a debatir 12 proyectos de ley dictaminados en las comisiones de Justicia, Defensa, Transportes y Educación.

La sesión, que estaba programada para las 08:00 horas, solo contó con la presencia de 14 parlamentarios, a pesar que Salaverry Villa esperó hasta las 09:00 horas para la llegada de sus colegas. El número mínimo es 16.

Tras la suspensión, el presidente del Congreso lamentó que se frustrara la sesión porque, según explicó, se verían temas importantes de seguridad nacional.

“Simplemente no hubo quórum. Me apena y preocupa porque había temas de seguridad ciudadana que son tan importantes y urgentes que no se han podido atender porque hay congresistas que simplemente han decidido no venir”, declaró a la prensa.

El titular de la Comisión de Defensa, Jorge del Castillo, reclamó por la inasistencia de sus colegas, ya que habían varios dictámenes de la mesa que preside.

“Era importante aprobar normas que necesitamos ahora mismo para los Juegos Panamericanos. Han venido algunos cuantos, pero no todos”, enfatizó.

Este martes 23 de julio continuará la sesión del Pleno del Congreso en el que se debatirá los dictámenes de la Comisión de Constitución sobre la reforma política.