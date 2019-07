Gilbert Violeta: “Si Salaverry pide disculpas retiramos la moción de censura”

El congresista de la República Gilbert Violeta, uno de los que impulsó las mociones de censura -realizadas este 22- contra Daniel Salaverry, señaló que podrían retirarlas siempre y cuando el presidente del Congreso solicite disculpas.

Gilbert Violeta comentó además que es momento de que se priorice la reforma política y por ello es mejor optar por dar por concluido el tema si Daniel Salaverry reconoce “el atropello” que cometió.

“El señor Daniel Salaverry merece ser censurado, pero la prioridad es la reforma política y no hay mucho tiempo que perder. Por eso estamos dispuestos a retirar la moción de censura si reencauzamos el debate y si este señor pide disculpas al Pleno por los atropellos cometidos”, escribió en su twitter el legislador de Contigo.

En el Pleno efectuado este lunes 22, se empezó a discutir la reforma política en la mañana, mientras que en la tarde solo se discutió el regreso de Kenji Fujimori al Legislativo y una moción de censura en contra de Salaverry firmada por parlamentarios de varias bancadas como APP, Fuerza Popular, Acción Republicana y Apra.

La justificación -de acuerdo al documento redactado a mano- es que el titular de la Mesa Directiva viene “imponiendo de forma autoritaria y solitaria (el Congreso) sin ni siquiera (consultar a) los miembros de la Mesa Directiva, con una conducción personalista y autoritaria, impulsada por su pretensión de reelegirse en el cargo, mediante el censurable recurso a la dádiva y el favor político con fines electorales”.

Ello, en referencia a su negación de poner una cuestión previa para que no se decida en esa sesión el futuro inmediato de Kenji Fujimori. De acuerdo al parlamentario del Apra Mauricio Mulder, Daniel Salaverry buscaría conseguir votos trayendo de vuelta al hermano de Keiko Fujimori.

No obstante, Daniel Salaverry explicó que solo sigue el reglamento del Congreso de la República y no puede aprobar que se revise la moción de censura, puesto que “en una legislatura ampliada con agenda fija no se puede evaluar ese tipo de casos”.

Poco rato después -cuando ya había culminado el Pleno-, se dio a conocer otra moción contra él; esta vez sobre el presunto intento de Salvador del Solar de que la presidente de Ética, Janet Sánchez, aplace la denuncia que tiene en dicha mesa Daniel Salaverry.

Ahora, Gilbert Violeta manifiesta que pueden retirar esas mociones, pero quiere una disculpa de por medio.