Mercedes Aráoz sobre llamada de Salvador del Solar a Janet Sánchez: “No fue un pedido”

La vicepresidenta Mercedes Aráoz se refirió a la llamada que hizo el primer ministro Salvador del Solar a Janet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética, para pedirle que se priorice la cuestión de confianza y luego se vea el caso de Daniel Salaverry.

“Primero, que no fue un pedido, sino un cuestionamiento. Es más, hubo una reunión de bancada en la que se volvió a tocar el tema porque era justo era el momento en la agenda de la cuestión de la confianza y estábamos concentrados en ese tema”, señaló a Canal N.

“Fue un cuestionamiento y nunca un pedido expreso de nada. Es más, soy testigo porque estuve en esa reunión en la cual yo misma le dije: ‘Ella es muy independiente, toma sus decisiones del manejo la comisión de Ética con mucha independencia’”, agregó Mercedes Aráoz.

En otro momento, indicó que Salvador del Solar le comentó que respeta totalmente el trabajo de la Comisión de Ética y que “no quiso meterse en el voto ni nada”. “Que los congresistas, sobre todo la bancada, coordinemos con el premier es totalmente normal y legal (..) Un mes y medio después nos llama la atención. Yo creo que, si sintió esa incomodidad en ese momento, se aclaró de que él (Salvador del Solar) no quería interferir en su decisión, sino que era un tema de oportunidad de tomar una decisión como esa y no cambio nada”, agregó.

Cabe señalar que Janet Sánchez aclaró que no contó sobre la llamada a forma de denuncia, sino con el fin de “contar los sucesos”. “Fue por teléfono, conversamos al respecto y le dije de que eso no dependía de mí, sino era una votación de la Comisión de Ética como en todos los casos porque siempre la presidencia no decide sola, y eso ocurrió, manifestó si podíamos aplazarlo un poco más”, explicó Janet Sánchez.