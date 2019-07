Alcorta a Bartra: “Usted no puede decidir por todo el Congreso” [VIDEO]

La fujimorista Lourdes Alcorta contradijo una vez más a su colega de bancada Rosa Bartra, luego que esta última pidiera al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que se someta a segunda votación la reforma de inscripción y cancelación de partidos en la siguiente legislatura.

Después que, con 68 votos a favor, el Pleno del Parlamento aprobara el primer dictamen de la Comisión de Constitución, Salaverry consultó a Bartra, en su condición de presidenta de la mencionada mesa de trabajo, si se podía exonerar de segunda votación lo aprobado.

Ante ello, la fujimorista alegó que 68 votos eran muy poco para decidir una modificación importante, a pesar que el mínimo era 66 votos.

Tras ello, la congresista de Nuevo Perú Marisa Glave comentó que lo debatido sobre el tema era suficiente, ya que no se agregaba elementos nuevos.

Asimismo, y suscribiendo lo expresado por Glave, Lourdes Alcorta rechazó el pedido de Bartra, y le dijo que no podía decidir por todos los parlamentarios.

“Hoy coincido con la señora Glave, porque esa decisión no le corresponde a la presidencia. No es así, señora Bartra. Me obliga a decir esto, pero usted no puede tomar la atribución de decidir por todo el Congreso”, expresó Alcorta.

Discusiones fuertes en el Congreso de la República

A la discrepancia entre Rosa Bartra y Lourdes Alcorta, se sumó la discusión entre Luz Salgado y Daniel Salaverry.

Luz Salgado buscó cuestionar a Daniel Salaverry por las declaraciones brindadas por la presidenta de Ética, Janet Sánchez, en las que sostiene que Salvador del Solar la llamó para pedirle que se aplace la revisión del caso de Salaverry en la comisión que preside.

“Hace algunos años, los peruanos recordamos que habían congresistas que no solamente recibían llamadas, sino que acudían al Servicio de Inteligencia", fue la respuesta de Salaverry a Salgado,