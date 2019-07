Daniel Salaverry a Janet Sánchez: Debió denunciar ni bien Salvador del Solar la llamó

Luego de que Janet Sánchez cuente que Salvador del Solar la llamó para que se aplace la votación sobre el caso de Daniel Salaverry en la Comisión de Ética, el presidente del Congreso le respondió.

Daniel Salaverry aseguró que él se enteró de la llamada este domingo mediante los noticieros y que entiende que la comunicación se dio en un contexto en el que faltaba poco tiempo para que se vote la cuestión de confianza.

“Yo hasta donde tenía entendido fue la propia presidenta de la Comisión de Ética mediante un tuit anunció que sería recomendable postergar la reunión por el clima político”, indicó Daniel Salaverry.

“Yo me he enterado ayer como todos los peruanos de esta conversaciones. Son coordinaciones que normalmente se dan y la hizo en un contexto preocupado por la cuestión de confianza. Yo no tengo absolutamente ninguna responsabilidad en esa conversación”, agregó.

En otro momento, Daniel Salaverry fue consultado sobre Janet Sánchez, ya que ella indicó que, en caso postule a una reelección a la presidencia del Congreso, ella no votaría por él.

“Bueno, se lo agradezco, yo no quiero que gente vinculada a corruptos como Félix Moreno vote por mí si es que algún día postulo a algo”, enfatizó.

Llamada de Salvador del Solar

Janet Sánchez dio detalles de la conversación que mantuvo con el primer ministro Salvador del Solar acerca del presidente del Congreso.

“Conversamos con el premier -en el momento del caso Salaverry- y él creyó conveniente de que si este caso se podía ver después del pedido de la cuestión de confianza. [...] Él lo manifestó por la oportunidad y la coyuntura del momento me lo conversa", contó.

“Fue por teléfono, conversamos al respecto y le dije de que eso no dependía de mí, sino era una votación de la Comisión de Ética como en todos los casos porque siempre la presidencia no decide sola, y eso ocurrió, manifestó si podíamos aplazarlo un poco más”, agregó la congresista.